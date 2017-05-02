Владельцев автодорог обяжут оснащать ж/д переезды видеокамерами

Правительство поддержало законопроект, предложенный сенатором Совета Федерации Сергеем Шатировым, который предлагает возложить обязанность по оборудованию всех железнодорожных переездов, работающих в автоматическом режиме, камерами фото- и видеофиксации для съемок нарушений правил дорожного движения на владельцев дорог. Дороги могут принадлежать как федеральному центру, так и субъектам Федерации и муниципальным образованиям, есть также ведомственные и частные дороги. При этом владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать железнодорожные переезды такими техническими средствами освобождаются.
Таким образом, в часть 2 статьи 21 Федерального закона предлагается внести соответствующие изменения. Также эта статья будет дополнена частью 4, устанавливающей категории железнодорожных переездов, на подъездах к которым автомобильные дороги должны быть оборудованы видеокамерами.
Обустраивать ж/д переезды камерами фото- и видеофиксации будут в рамках бюджетного финансирования дорожной деятельности. Правительство РФ законопроект поддержало.
- Согласно статистике инспекторы реже всего оформляют штрафы за нарушения на железнодорожных переездах.
- В марте прошлого года Минтранс предложил в несколько раз увеличить штраф за нарушение правил на железнодорожных переездах. Сейчас за выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или красном сигнале светофора положен штраф в размере 1 тыс. рублей, его хотят поднять до 5 тыс. рублей в случае однократного нарушения, а в случае рецидива в течение года — до 10 тыс. рублей.
Фото: Светлана Халявчук/ТАСС