Владельцев автодорог обяжут оснащать ж/д переезды видеокамерами

Заключение правительства на законопроект об уточнении ответственности за оборудование видеокамерами железнодорожных переездов размещено на сайте Кабмина.

Правительство поддержало законопроект, предложенный сенатором Совета Федерации Сергеем Шатировым, который предлагает возложить обязанность по оборудованию всех железнодорожных переездов, работающих в автоматическом режиме, камерами фото- и видеофиксации для съемок нарушений правил дорожного движения на владельцев дорог. Дороги могут принадлежать как федеральному центру, так и субъектам Федерации и муниципальным образованиям, есть также ведомственные и частные дороги. При этом владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать железнодорожные переезды такими техническими средствами освобождаются.

Таким образом, в часть 2 статьи 21 Федерального закона предлагается внести соответствующие изменения. Также эта статья будет дополнена частью 4, устанавливающей категории железнодорожных переездов, на подъездах к которым автомобильные дороги должны быть оборудованы видеокамерами.

Обустраивать ж/д переезды камерами фото- и видеофиксации будут в рамках бюджетного финансирования дорожной деятельности. Правительство РФ законопроект поддержало.

Согласно статистике инспекторы реже всего оформляют штрафы за нарушения на железнодорожных переездах.

В марте прошлого года Минтранс предложил в несколько раз увеличить штраф за нарушение правил на железнодорожных переездах. Сейчас за выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или красном сигнале светофора положен штраф в размере 1 тыс. рублей, его хотят поднять до 5 тыс. рублей в случае однократного нарушения, а в случае рецидива в течение года — до 10 тыс. рублей.

Фото: Светлана Халявчук/ТАСС