ГИБДД ужесточила требования к экзаменаторам в автошколах

Помимо отличного знания правил дорожного движения они обязаны в совершенстве владеть приемами управления транспортными средствами и обладать навыками общения.

Госавтоинспекция утвердила квалификационные требования к сотрудникам Госавтоинспекции, отвечающим за прием экзаменов в автошколах. На официальном сайте ведомства говорится, что кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения экзаменатор должен в совершенстве владеть навыками управления транспортными средствами и обладать навыками межличностного общения: вовремя распознавать и гасить конфликтные ситуации, предотвращая возможные риски. Ведь на него возложена непростая задача: принять решение, готов ли кандидат в водители управлять автомобилем или мотоциклом.

ГИБДД, готовя требования, изучила международный опыт подготовки и допуска к работе специалистов, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также произвела качественный отбор среди тех инспекторов, кто принимает экзамены у курсантов в настоящее время.

В ведомстве полагают, что ужесточение требований к экзаменаторам не только повысит качество приема экзаменов и их квалификацию, но и доверие к специалистам ГИБДД и полиции в целом.

Ранее стало известно, что представители автошкол обратились в ФАС с просьбой установить нижнюю планку цен на обучение водителей в автошколах. Таким образом они пытаются бороться с существующим на рынке образовательных услуг демпингом.

С 1 сентября 2016 года ужесточились правила сдачи экзаменов в автошколах. Привело это к тому, что «город» с первой попытки сдал лишь каждый третий ученик. Для сравнения, в 2015 году с первого раза этот экзамен сдали 70% обучающихся.

Недавно автомобилистов со стажем управления менее двух лет ограничили в правах, так, им запрещено выезжать на дорогу без наклейки «Начинающий водитель», а также буксировать другие транспортные средства.



Фото: Александр Алпаткин/ТАСС