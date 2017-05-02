ГИБДД ужесточила требования к экзаменаторам в автошколах

Помимо отличного знания правил дорожного движения они обязаны в совершенстве владеть приемами управления транспортными средствами и обладать навыками общения.

Госавтоинспекция утвердила квалификационные требования к сотрудникам Госавтоинспекции, отвечающим за прием экзаменов в автошколах. На официальном сайте ведомства говорится, что кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения экзаменатор должен в совершенстве владеть навыками управления транспортными средствами и обладать навыками межличностного общения: вовремя распознавать и гасить конфликтные ситуации, предотвращая возможные риски. Ведь на него возложена непростая задача: принять решение, готов ли кандидат в водители управлять автомобилем или мотоциклом.

ГИБДД, готовя требования, изучила международный опыт подготовки и допуска к работе специалистов, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также произвела качественный отбор среди тех инспекторов, кто принимает экзамены у курсантов в настоящее время.

В ведомстве полагают, что ужесточение требований к экзаменаторам не только повысит качество приема экзаменов и их квалификацию, но и доверие к специалистам ГИБДД и полиции в целом.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

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Комментарии (2)

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Смысл их ужесточать, если все покупают права

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