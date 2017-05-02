Седан проекта «Кортеж» сфотографировали на ЛиАЗе

По неофициальным данным, Ликинский автобусный завод будет готовить к покраске автомобили проекта «Кортеж». Финальный лоск эксклюзивные российские машины обретут, вероятно, в НАМИ.

Автомобили семейства «Кортеж» должны поступить в розничную продажу в следующем году, а Гараж особого назначения, отвечающий за перевозку президента России, получит живые машины уже в этом году, однако сведения о самом амбициозном на данный момент проекте отечественного автопрома по-прежнему обрывочны и туманны. Свой фрагмент в информационную мозаику внесла в конце прошлой недели группа Российский Автопром_Russian Cars Industry социальной сети ВКонтакте. Она опубликовала снимки кузова седана, сделанные на Ликинском автобусном заводе.

По данным источника, ЛиАЗ обладает достаточной по размерам ванной для нанесения на кузов крупного автомобиля катафорезного грунта методом погружения. Нанесение же лакокрасочного покрытия будет производиться специалистами НАМИ, очевидно, вручную, по крайней мере для кремлевских лимузинов.

Что до «простонародных» седанов, внедорожников и минивэнов, то площадка их сборки до сих пор не названа: всего к выпуску запланировано по меньшей мере 5000 машин, собственных мощностей НАМИ для освоения таких объемов явно недостаточно: институт соберет лишь запланированную на 2018 год партию из 200 машин.

На ЛиАЗе в объектив камеры попал стандартный седан, а не бронированный президентский лимузин, к которому сотрудники ФСО, разумеется, близко бы никого не подпустили. Судя по дверным проемам и другим видимым элементам, дизайн седана соответствует патентным изображениям, опубликованным в феврале Федеральным институтом промышленной собственности.

  • По поводу технической начинки автомобилей «Кортежа» сведения тоже пока фрагментарные. Осенью прошлого года на 12-м Международном автомобильном научном форуме были представлены некоторые детали салона будущего президентского лимузина. Известно также, что в рамках проекта с помощью специалистов Porsche разработано семейство модульных бензиновых двигателей V8 и V12, оснащенных непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. В качестве коробки передач планируется использовать 9-ступенчатый агрегат московской фирмы КАТЕ, в который интегрирован электромотор.
  • В марте стало известно о том, что в проекте «Кортеж» может принять участие индийская компания Tata.
  • В октябре прошлого года НАМИ подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus, под которым автомобили проекта «Кортеж», вероятно, и поступят в продажу. Годом ранее было зарегистрировано имя «Мономах», предназначенное, скорее всего, для президентского лимузина.

Фото: vk.com/russiancarsindustry

Седан проекта «Кортеж» сфотографировали на ЛиАЗе
Седан проекта «Кортеж» сфотографировали на ЛиАЗе
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Комментарии (9)

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0

А ржавую подставку под кузов за 100 мильонов на чермете выкупили?

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0

Вообще кузов очень уж напоминает Бентли разобранный...
А так конечно мы опять впереди планеты всей, еще никто в мире не додумался собирать и красить супер-пупер-мега премиум лимузины на автобусном заводе )))))

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+1
Слава

Покрасочные технологии Бентли наш бюджет может не потянуть:)))
А чо,и так сойдёт:)

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0

Aurus, аллюзия на «золото» и «русский» — неплохо, весьма..

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-1

Из автобуса что ли сделали? )))

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-3
Слава

Ага. Из «Лунохода» — 677. Кувалдой обстучали — и вот:)
Движок от ЗиЛа-130, КПП автоматическая отечественного производства. Из-за нее бензовоз придется на жесткой сцепке за «Аурусом» возить:)

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-1
Каплан Илья

Столько вони было от путриотов по поводу нашего нано-автомата без гидротрансформатора — а хотя бы в теории рассказать о его принципе работы так никто и не смог:)))

Не верь науке — верь путриотам:)))

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0
Виталий

Слушайте, может там вместо гидротрансформатора какая-нибудь наномуфта, работающая на силе вранья?
Потому у нас чуваки из власти так много врут — тренируются добывать материал для фрикционных накладок враномуфты.
Вралентин вообще будет счастлив — на его КАЛине АКПП наконец-то появится:)
Он уже на целую партию наврал:)

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0