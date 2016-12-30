Nissan Terrano 2017 модельного года привязали к спутнику

Теперь кроссовер во всех комплектациях оснащается системой ЭРА-ГЛОНАСС, а начиная с версии Elegance получает ряд новых функций. Цены на автомобиль стартуют с отметки 925 000 рублей.

Цена Nissan Terrano 2017 модельного года теперь — от 925 000 рублей, прибавка составила 17 тыс. рублей. Это автомобиль в комплектации Comfort с двигателем 1.6, 5-ступенчатой механикой и передним приводом. В «базу» добавили лишь систему экстренного вызова помощи при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Начина со второй комплектации Elegance автомобиль получает ряд полезных дополнений, таких как круиз-контроль, система удаленного пуска двигателя и подогрев ветрового стекла. В комплектации Tekna появилась новая навигационная система, улучшенная камера заднего вида, удобный подрулевой джойстик для управления аудиосистемой.

Салон автомобиля также претерпел изменения: слегка изменена форма сидений — они теперь обшиты новым износостойким материалом (кроме комплектации Tekna, там обшивка кожаная).

Получив точечные обновления, автомобиль прибавил и в цене. Так, версия Elegance с мотором 1.6 (114 л.с.), передним приводом и 5-ступенчатой механикой обойдется в 969 000 рублей, прибавив 36 000 рублей. Elegance Plus стоит 996 000 рублей (+26 000 рублей).

Комплектация Comfort с мотором 1.6, полным приводом и 6-ступенчатой коробкой передач отныне стоит 995 000 рублей. Надо отметить, что эта комплектация единственная, которая подешевела на 12 000 рублей. Elegance 1.6 4WD и 6КП прибавила 4000 и стоит сейчас 1 039 000 рублей.

Nissan Terrano со старшим мотором 2.0, 6-ступенчатой механикой и полным приводом в комплектации Elegance обойдется в 1 099 000 рублей (+29 000 рублей), а в Elegance Plus — 1 126 000 рублей (+29 000 рублей).

Версии с 2,0-литровым мотором, полным приводом, 6МКП и автоматом подорожали существеннее. Так, за автомобиль в комплектации Elegance попросят уже 1 149 000 рублей (+39 000 рублей), Elegance Plus — 1 176 000 (+32 000 рублей). Наконец, топовая Tekna подорожала на все 38 000 рублей и стоит теперь 1 220 000 рублей.

Недавно появились изображения обновленного Ниссана Террано для индийского рынка. Все доработки касаются интерьера, снаружи изменена лишь форма боковых зеркал, получивших повторители поворота и электромеханизм складывания.

обновленного Ниссана Террано для индийского рынка. Все доработки касаются интерьера, снаружи изменена лишь форма боковых зеркал, получивших повторители поворота и электромеханизм складывания. Наш автор сравнил кроссоверы Renault Kaptur и Nissan Terrano.



Фото: Nissan