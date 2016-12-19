Mercedes-AMG G 65 Exclusive Edition: последняя гастроль?

Преемник легендарного Гелендвагена должен дебютировать уже в этом году, а пока внедорожник текущего поколения ставит рекорды продаж и обзаводится памятными спецверсиями. На этой неделе Daimler выкатил топовый Mercedes-AMG G 65 в исполнении Exclusive Edition.

Тестовые прототипы нового Гелендвагена уже много раз попадали в объективы фотошпионов, и, судя по снимкам, внедорожник сохранит характерные угловатые черты, однако различные источники утверждают, что техническая концепция автомобиля существенно изменится: в частности, канет в Лету передний неразрезной мост, уступив место независимой подвеске. Слухи об этой замене уже породили ретроградный скулеж в среде автолюбителей: мол, «гелик» теряет идентичность и опаркечивается. Между тем спрос на G-класс текущего поколения достиг рекорда, завод в австрийском Граце едва успевает удовлетворить всех желающих купить подлинный Geländewagen, а маркетологи Daimler дополнительно подогревают к нему интерес с помощью спецверсий.

Исполение Exclusive Edition будет доступно только для топовых модификаций G 63 (V8, 571 л.с.) и G 65 (V12, 360 л.с.), в том числе в уникальном матовом цвете monza grey magno (на фотографиях). Во внешней отделке использованы элементы из нержавеющей стали, черные матовые 21-дюймовые колесные диски стилистически имитируют карбоновые. В салоне используется двухцветная кожаная обивка с ромбовидной прострочкой, штатные спортивные сиденья можно заменить на более комфортные мультиконтурные.

Напомним, что сейчас Mercedes-AMG G 63 стоит в России от 11 600 000 рублей, G 65 — от 21 050 000 рублей.

В феврале даймлеровское лакшери-подразделение Mercedes-Maybach представило эксклюзивный кабриолет на базе G-класса.

В январе австрийская компания Kreisel Electric изготовила для Арнольда Шварценеггера уникальный электрический Гелендваген.

С другими самыми крутыми версиями Мерседеса G-класса текущего поколения можно ознакомиться в фотоподборке нашего редактора.

Фото: Daimler