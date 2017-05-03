Утомленный клоном: китайский кроссовер Yema T80 выходит на рынок

Компания Yema (Sichuan Yema Automobile) из Поднебесной предложила местной аудитории самый большой кроссовер в гамме под названием T80. Его экстерьер смахивает на помесь Haval и Volkswagen, а салон несет мерседесовские черты.

В Yema знают о бесстыдном копировании чужого дизайна практически всё — в свое время компания успешно «отксерила» Subaru Forester, Audi A4, Volkswagen Tiguan и Touareg, Infiniti EX, а также пыталась перенести стилистические черты Kia и Mazda на свои поделки. Самостоятельности в вопросах стиля так пока и не наблюдается. Прошлогодний кроссовер T70 — это собирательный образ с лендровероподобной решеткой и заметным влиянием Туарега первого поколения, но набор цитат, имеющийся в арсенале новой «восьмидесятки», заставляет вспомнить еще большее количество автомобилей.

Перед нами всего-навсего перелицованный, более люксово-нарядный T70 с радиаторной решеткой и эмблемой а-ля Haval и спойлером в кайеновском стиле. Интерьер вдохновлен — назовем это так — Мерседесами. В последнее время китайцев все чаще привлекает массивная накладка на торпедо с кругляшами дефлекторов, смахивающих на сопла авиационных двигателей. Клиентура же обычно смотрит на очевидное сходство сквозь пальцы и будет готова простить автомобилю отсутствие аутентичности за размеры и представительный внешний вид. Разница в размерах между T80 и T70 невелика. Колесная база, равная 2665 мм, не изменилась, да и ширина прежняя (1835 мм). Длина увеличена с 4555 до 4650 мм, а ширина — с 1688 до 1716 мм. Двигатель — 1,5-литровый наддувный мощностью 150 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. По некоторым данным, будет и «турбочетверка» объемом 2,0 л с преселективным роботом с двумя сцеплениями. Но даже в этом случае привод останется передним. Цена варьируется от 89,9 тыс. до 139,8 тыс. юаней (примерно 742–1154 тыс. рублей).

Клоны в избытке присутствовали на Шанхайском мотор-шоу. Ознакомиться с ними вы можете в нашей подборке.

Порой в Китае не могут поделить дорогу оригиналы и копии. Где еще увидишь аварию между «настоящим» Porsche и местным клоном?

Фото: CarNewsChina