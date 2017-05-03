Стреляй, Magnum: суперкроссовер Porsche Cayenne к юбилею

Собственно, Кайену пока что праздновать нечего, зато повод есть у тюнинговой конторы TechArt, специализирующейся на апгрейдах Porsche. Ей стукнуло тридцать лет, и событие она решила отметить спецверсией паркетника.

Программа апгрейда, превращающая Porsche Cayenne в еще более экстремальную бестию Magnum, известна уже очень давно, и как раз ее тюнеры вывели в авангард «праздничной демонстрации», удлинив название: особое юбилейное исполнение зовется Magnum Sport Edition 30 years.

В спецверсию был обращен топовый Cayenne Turbo S. Первое, чем выделяется «юбилейка», это аэродинамический обвес с расширенными колесными арками, спойлером над пятой дверью и съемным диффузором, если возникла необходимость буксировки прицепа. Перекроен и интерьер, красующийся новой обивкой с тревожными алыми всполохами. Но главное место в программе апгрейдов, конечно же, занимает модификация двигателя. «Восьмерка» объемом 4,8 л с двумя турбонагнетателями (стандартно — 570 л.с. и 800 Нм) после вмешательства инженеров выдает 720 «лошадей» и 920 Нм. Динамика и предельные возможности позволяют кроссоверу заметно занижать самооценку владельцев мощных спорткаров: жутковатый Porsche разменивает сотню за 3,8 с, опережая серийного монстра на 0,3 с, и выжимает до 311 км/ч. Заводскому Кайену о подобном остается только мечтать, ибо его энтузиазм заканчивается на 284 км/ч.

Тюнинговый Cayenne с легкостью перекрыл бы достижение серийного автомобиля по буксировке пассажирского лайнера Airbus A380. Накануне серийный дизельный кроссовер сумел протащить небесного гиганта, а затем то же самое сделал и Turbo S.

Модификация Turbo S следующего поколения заткнет нынешнюю за пояс. Она получит гибридную силовую установку от топовой Панамеры Turbo S E-Hybrid, включающую в себя 4,0-литровую «битурбовосьмерку» мощностью 550 л.с., 8-ступенчатый преселективный робот PDK, электромотор в 36 л.с. и литий-ионную тяговую аккумуляторную батарею емкостью 14,1 кВт·ч. Совокупная отдача составит 680 «лошадей» и 850 Нм.

Фото: TechArt