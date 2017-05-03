Правительство добавило регионам денег на мосты и дороги

Skoda Karoq: первый тест-драйв преемника Yeti

На входе меня просят достать телефон и заклеивают маленькими круглыми стикерами обе камеры — фронтальную и основную. Рюкзак с зеркалкой также нужно оставить охране, так что сегодня вам придется верить мне на слово. Здесь, в небольшом павильоне под Таллином, прямо сейчас расчехлят кроссовер Карок, сменяющий старину Йети. А еще чуть позже я сяду за руль закамуфлированной машины и прохвачу по окрестным лесам.