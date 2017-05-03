Правительство добавило регионам денег на мосты и дороги

Росавтодору в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» правительство перечислило 2 млрд 764 млн 800 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на финансирование дорожной деятельности в семи субъектах Федерации.
Согласно документу, средства необходимы для завершения строительства и реконструкции мостов в Ростове-на-Дону, Кызыле (Республика Тыва), Костроме, Ярославле, а также на развитие дорог общего пользования в Бурятии, Рязанской и Калининградской областях.
В частности, речь идет о реконструкции моста «Коммунальный» через реку Енисей в городе Кызиле, моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади (Ярославская область) и капитальном ремонте моста через Волгу в Костроме.
Деньги будут распределены следующим образом: Республика Бурятия получит 625 млн рублей, Калининградская область — 625 млн, Ростовская область — 500 млн, Костромская область — 414,8 млн, Ярославская область — 250 млн, Республика Тыва — 200 млн и Рязанская область — 150 млн рублей.
Бюджетные средства выделены из резервного фонда Правительства России, говорится в документе.
- Напомним также, что предыдущий трансферт в размере 10 млрд рублей в рамках программы «Развитие транспортной системы» пошел 49 субъектам Федерации для ремонта и увеличения пропускной способности региональных дорог.
- До этого на «Безопасные и качественные дороги» выделили 30 млрд рублей 34 субъектам РФ. Деньги в рамках этого проекта имеют особое назначение и предназначены для ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в городах и пригородах.