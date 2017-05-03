Поиски и постоянство: будущие технологии BMW и Ferrari

Спортивное подразделение BMW M GmbH готовится поставить крест на преселективных коробках передач с двумя сцеплениями. Тем временем в Маранелло сообщают о дальнейшей судьбе 12-цилиндровых двигателей.

Роботизированные коробки передач M DCT с семью передачами и двумя сцеплениями — удел спорткаров M2, M3 и M4. Казалось бы, компания нашла подходящие агрегаты для мощных рядных «шестерок», которые достаточно скорострельны, но вот сюрприз — в ближайшие годы состоится переход на классические гидромеханические автоматы. Петер Куинтус, вице-президент спортивного подразделения по продажам и маркетингу, в беседе с австралийским изданием Drive предрек «гибель роботов» через несколько лет. Причина — в очевидном прогрессе классических автоматических коробок передач: они стали смышленее и повысилось их быстродействие. Преселективным агрегатам, некогда выбранным за их скорострельность и легкость, уже нечего им противопоставить. Механические КП, согласно прогнозам Куинтуса, сойдут со сцены лет через шесть. По его словам, 450 «лошадей» и 600 Нм — предел для механики. Если отдача выше, агрегат приходится усиливать, а это дополнительный вес и размеры.

А что же «жеребцы» из Маранелло? Здесь, как на Западном фронте, без перемен. Почти. Босс марки и глава FCA Серджио Маркионне, можно сказать, принес присягу — он заявил британскому журналу Autocar, что Ferrari всегда будет выпускать моторы V12. И никаких турбонагнетателей! Но гибридизация неминуема и топовые движки будут включены в состав бензоэлектрической силовой установки. Экология-экономия? Отнюдь — Маркионне утверждает, что электрификация повысит потенциал суперкаров и позволит улучшить время на треке. Все это ради долей секунды в Фиорано? Ну-ну…

Спортседан BMW M3 очень быстр, но Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio еще резвее.

Последняя новинка Ferrari — обворожительное купе 812 Superfast с полноуправляемым шасси, которое дебютировало в Женеве.

Фото: BMW