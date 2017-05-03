Права предлагают разделить на любительские и профессиональные

С инициативой разделить программы обучения выступила «Гильдия автошкол России». Это позволит больше внимания уделять реальным знаниям и практике обучения тех, кто не планирует в дальнейшем работать профессиональным водителем.

На заседании Координационного совета представителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта при Минтрансе «Гильдия автошкол России» выступила с предложением разделить программы обучения на любительские и профессиональные. Напомним, сейчас обучение в автошколах считается профессиональным, потому в программы входит много узкоспециальной информации, которая выглядит избыточной для будущих владельцев легковых автомобилей, которые получали права для себя и не планируют работать по найму.



Как говорится в сообщении Гильдии, эта информация дается в ущерб реальным знаниям и практике, которые могли бы пригодиться автомобилистам в реальной жизни и усилить безопасность на дорогах общего пользования. Например, вместо правил перевозки грузов и пассажиров, организации работы диспетчерской службы такси и т.д. можно было бы больше внимания посветить тому, что более необходимо: оформлению европротокола, правилам пользования парковочным пространством и другим тонкостям автомобильной жизни в современных мегаполисах.

Кроме того, Гильдия предлагает увеличить количество часов по обучению вождению и сделать обязательным курс по контраварийному вождению. Эти инициативы также были положительно восприняты Минтрансом.

Председатель правления «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев отмечает, что речь идет не о том, что какие-то права будут лучше или хуже, а скорее о том, чтобы выделенные часы использовались более эффективно. Кроме того, он предлагает пересмотреть несоответствие в стоимости обучения: так, курс обучения на управление легковым транспортом (категория В) обходится в среднем в 45 тыс. рублей, а права на большегрузный транспорт и автобусы (категория D) стоят всего 25 тыс. рублей.

Комментирует редактор журнала «За рулем», юрист Сергей Смирнов:





Недавно были разработаны новые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены в автошколах. В частности, кроме совершенного умения управлять автомобилем и отличного знания правил дорожного движения они должны обладать навыками межличностного общения.

Межрегиональная ассоциация автошкол выступила с предложением установить нижнюю планку цен на обучение в автошколах, чтобы не было соблазна демпинговать на этом рынке. Однако есть и противники этой идеи.



Фото: Виктор Бартенев/ТАСС