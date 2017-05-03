Права предлагают разделить на любительские и профессиональные

На заседании Координационного совета представителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта при Минтрансе «Гильдия автошкол России» выступила с предложением разделить программы обучения на любительские и профессиональные. Напомним, сейчас обучение в автошколах считается профессиональным, потому в программы входит много узкоспециальной информации, которая выглядит избыточной для будущих владельцев легковых автомобилей, которые получали права для себя и не планируют работать по найму.
Как говорится в сообщении Гильдии, эта информация дается в ущерб реальным знаниям и практике, которые могли бы пригодиться автомобилистам в реальной жизни и усилить безопасность на дорогах общего пользования. Например, вместо правил перевозки грузов и пассажиров, организации работы диспетчерской службы такси и т.д. можно было бы больше внимания посветить тому, что более необходимо: оформлению европротокола, правилам пользования парковочным пространством и другим тонкостям автомобильной жизни в современных мегаполисах.
Кроме того, Гильдия предлагает увеличить количество часов по обучению вождению и сделать обязательным курс по контраварийному вождению. Эти инициативы также были положительно восприняты Минтрансом.
Председатель правления «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев отмечает, что речь идет не о том, что какие-то права будут лучше или хуже, а скорее о том, чтобы выделенные часы использовались более эффективно. Кроме того, он предлагает пересмотреть несоответствие в стоимости обучения: так, курс обучения на управление легковым транспортом (категория В) обходится в среднем в 45 тыс. рублей, а права на большегрузный транспорт и автобусы (категория D) стоят всего 25 тыс. рублей.
Комментирует редактор журнала «За рулем», юрист Сергей Смирнов:
Вместо этого любителям можно давать дополнительные знания по часто встречающимся ситуациям на дорогах. Нелишним было бы обучать курсантов тому, как правильно оформлять аварии, как получать страховое возмещение.
Идеальным решением, как мне кажется, было бы ввести поэтапное обучение. Сначала проходишь курс и сдаешь экзамен по облегченной программе (без сугубо профессиональных предметов и специализированных практических упражнений), а если хочешь работать водителем по найму, необходимо пройти дополнительное профессиональное обучение, это как повышение квалификации. И только при наличии документа, подтверждающего знания и навыки обращения с грузовой, к примеру, техникой, гражданин сможет устроиться на работу водителем.
- Недавно были разработаны новые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены в автошколах. В частности, кроме совершенного умения управлять автомобилем и отличного знания правил дорожного движения они должны обладать навыками межличностного общения.
- Межрегиональная ассоциация автошкол выступила с предложением установить нижнюю планку цен на обучение в автошколах, чтобы не было соблазна демпинговать на этом рынке. Однако есть и противники этой идеи.
Фото: Виктор Бартенев/ТАСС