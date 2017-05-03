Права предлагают разделить на любительские и профессиональные

С инициативой разделить программы обучения выступила «Гильдия автошкол России». Это позволит больше внимания уделять реальным знаниям и практике обучения тех, кто не планирует в дальнейшем работать профессиональным водителем.

На заседании Координационного совета представителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта при Минтрансе «Гильдия автошкол России» выступила с предложением разделить программы обучения на любительские и профессиональные. Напомним, сейчас обучение в автошколах считается профессиональным, потому в программы входит много узкоспециальной информации, которая выглядит избыточной для будущих владельцев легковых автомобилей, которые получали права для себя и не планируют работать по найму.

Как говорится в сообщении Гильдии, эта информация дается в ущерб реальным знаниям и практике, которые могли бы пригодиться автомобилистам в реальной жизни и усилить безопасность на дорогах общего пользования. Например, вместо правил перевозки грузов и пассажиров, организации работы диспетчерской службы такси и т.д. можно было бы больше внимания посветить тому, что более необходимо: оформлению европротокола, правилам пользования парковочным пространством и другим тонкостям автомобильной жизни в современных мегаполисах.

Кроме того, Гильдия предлагает увеличить количество часов по обучению вождению и сделать обязательным курс по контраварийному вождению. Эти инициативы также были положительно восприняты Минтрансом.

Председатель правления «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев отмечает, что речь идет не о том, что какие-то права будут лучше или хуже, а скорее о том, чтобы выделенные часы использовались более эффективно. Кроме того, он предлагает пересмотреть несоответствие в стоимости обучения: так, курс обучения на управление легковым транспортом (категория В) обходится в среднем в 45 тыс. рублей, а права на большегрузный транспорт и автобусы (категория D) стоят всего 25 тыс. рублей.

Комментирует редактор журнала «За рулем», юрист Сергей Смирнов:

— На мой взгляд, систему подготовки водителей действительно необходимо менять. Сегодня, чтобы получить водительское удостоверение, нужно пройти обучение в автошколе, где дают слишком много ненужной информации для любителей. Ну зачем рядовому водителю знать правила перевозки грузов или пассажиров? Ведь тут речь идет не о том, как, к примеру, правильно закрепить груз или перевозить пассажиров в легковом автомобиле. Речь идет об информации, которая может быть необходима разве что профессиональному водителю какого-нибудь транспортного предприятия.

Вместо этого любителям можно давать дополнительные знания по часто встречающимся ситуациям на дорогах. Нелишним было бы обучать курсантов тому, как правильно оформлять аварии, как получать страховое возмещение.

Идеальным решением, как мне кажется, было бы ввести поэтапное обучение. Сначала проходишь курс и сдаешь экзамен по облегченной программе (без сугубо профессиональных предметов и специализированных практических упражнений), а если хочешь работать водителем по найму, необходимо пройти дополнительное профессиональное обучение, это как повышение квалификации. И только при наличии документа, подтверждающего знания и навыки обращения с грузовой, к примеру, техникой, гражданин сможет устроиться на работу водителем.

  • Недавно были разработаны новые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены в автошколах. В частности, кроме совершенного умения управлять автомобилем и отличного знания правил дорожного движения они должны обладать навыками межличностного общения.
  • Межрегиональная ассоциация автошкол выступила с предложением установить нижнюю планку цен на обучение в автошколах, чтобы не было соблазна демпинговать на этом рынке. Однако есть и противники этой идеи.

Фото: Виктор Бартенев/ТАСС

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Комментарии (4)

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Лучше бы разрешили самообучение на своей машине ( у кого есть ) параллельно с обучением в автошколе и оформлением соответствующего свидетельства. Я около 200 часов самообучения накатал при 20 автошкольных за 2 мес. Т есть у меня срок обучения по меркам школы почти два года получился . А где такой предмет как психология водителя ? Это то как думать на дороге . У нас наоборот до обучения на автомате дело дошло, мозг выключили и учат так чтобы ничему не учить. Пипеццц.

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Что за бред? Любительские права грузовых категорий это вообще как? Купить КАМАЗ с прицепом и просто кататься? Да и легковые категории тоже. Семью возить можно, а в такси, например, нельзя? Или это — «...зачем рядовому водителю знать правила перевозки грузов или пассажиров?» А если это будущий водитель грузовика или автобуса?
Если не нужно это владельцам легковушек или мототехники так выходите с инициативой о изменении курса обучения. При чём тут деление прав на любительские и профессиональные?
Хотя, как обычно, и так понятно где «собака порылась». Автошколы просто хотят бабла. Получил категорию В, а чтобы подработать будь добр раскошелиться на «В профессиональные».

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Зимин Влад

«Любительские права грузовых категорий это вообще как?»

А урожай с дачи возить. Для личного употребления! ))

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Новое — хорошо забытое старое? В СССР были любительские права, в коих стояла отметка «Без права работы по найму».

"...пересмотреть несоответствие в стоимости обучения: так, курс обучения на управление легковым транспортом (категория В) обходится в среднем в 45 тыс. рублей, а права на большегрузный транспорт и автобусы (категория D) стоят всего 25 тыс. рублей."

Замечательно сказано! Курс обучения стоит 45 тысяч, а права на грузовики и автобусы всего 25! Без обучения? ))))
Какой пересмотр стоимости? У нас ведь рынок. Что больше востребовано, у того и стоимость больше...

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