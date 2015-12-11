Jaguar представил систему контроля степени усталости водителя

Система поставила барьер для сомнительных «достижений» водителей, которые считают, что могут долго, не прерываясь на отдых, управлять автомобилем.

В компании Jaguar напоминают, что последним достижением в области непрерывного бодрствования стал эксперимент американского студента Рэнди Гарднера, который умудрился не сомкнуть глаз в течение 11 суток и 24 минут. Было это в 1964 году, и после подобные рекорды отказались регистрировать в Книге Гиннесса, сочтя их небезопасными. Между тем во время эксперимента, проведенного в Австралии, доброволец смог продержаться еще дольше — 18 суток, 21 час и 40 минут.

Однако для поездок за рулем засыпание очень опасно, поэтому в компании Jaguar и разработали систему контроля усталости водителя. Особенно она будет полезна водителям ночью во время длительных путешествий. Система работает в паре с ассистентом удержания полосы движения: как только он отмечает, что водитель допускает случайные выходы за пределы разметки, фиксируется возможная потеря концентрации. Система контроля постоянно следит за состоянием автомобилиста, предупреждая его о потере внимания звуковым сигналом и визуальным сообщением, выведенным на приборную панель.

Аналогичная система Attention Assist есть и у моделей Mercedes—Benz. Она активируется через главное меню комбинации приборов и срабатывает при скорости движения автомобиля от 80 до 180 км/ч.

Существуют различные изобретения, призванные контролировать сонливость водителя. Так, недавно одна российская компания представила антисонный козырек, который при обнаружении критических признаков усталости подает вибро- и звуковой сигналы.

Другое устройство StopSleep выполнено в виде кольца, которое надевается на палец и в случае опасности предупреждает водителя, что сон может наступить в течение двух-трех минут.

Фото: Jaguar