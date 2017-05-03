В России объединились несколько крупных такси-агрегаторов

Сервисы RedTaxi, «Сатурн», «Везет» и «Лидер» теперь будут работать под общим брендом Fasten. Новая объединенная компания планирует войти в пятерку крупнейших извозчиков в мире, предоставляющих услуги онлайн.

Как сообщает Интерфакс, владельцами новой акционерной структуры станут основатель и гендиректор Fasten Евгений Львов, фонд UFG Private Equity и ряд частных инвесторов, однако детали сделки не раскрываются. До слияния бренды «Везет» и «Лидер» принадлежали компании RuTaxi, а RedTaxi и «Сатурн» входили в состав Fasten.

Объединенный такси-агрегатор планирует охватить порядка 120 городов России, также в планах развивать бизнес в Казахстане, Чехии, Украине и США, при этом собственного таксомоторного парка у компании не будет. В перспективе Fasten должен войти в пятерку ведущих сервисов заказа такси в мире наряду с Didi Kuaidi (Китай), Uber (США), Ola (Индия) и GrabTaxi (Сингапур).

Отметим, что на рынок такси рвутся и крупнейшие автопроизводители. Например, концерн Volkswagen представил в конце прошлого года новую дочернюю компанию Moia, ориентированную на мобильные сервисы в сфере автоперевозок. К 2025 году Moia, по задумке руководства VW, должна стать мировым лидером в секторе услуг такси, райдшеринга и каршерига. При этом подразумевается, что к тому времени уже удастся освоить выпуск беспилотников, то есть частные водители, скорее всего, останутся не у дел.

Недавно был составлен рейтинг самых популярных «рабочих лошадок» у российских таксистов.

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Фото: Интерпресс/ТАСС