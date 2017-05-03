В Прикамье чиновник подшофе решил посидеть за рулем

И тут на его беду мимо проезжала машина ДПС. Вице-мэр уверял, что к рулю не притрагивался, а сотрудники полиции его неправильно поняли.

Любопытный случай произошел в Пермском крае с замглавы Березников Валерием Рахмуллиным. Началось все с соцсетей, которые растрезвонили, что сам заммэра в нетрезвом виде управлял служебной машиной. Дескать, куда смотрит мэр, нанимая на работу таких заместителей?! «Комсомольской правде» удалось дозвониться до виновника инцидента, и тот поведал удивительную историю. Удивительна она своей изощренной неправдоподобностью.

По словам чиновника, его водитель заболел и находился на больничном, и ему пришлось самому управлять служебной Тойотой. Он находился в городе, а супруга с внуком — на даче, но тут потребовалось срочно вести мальчика в город. Причем выпил он еще до звонка жены, уверяет вице-мэр. Подшофе садиться за руль он не стал и позвал друга, который и управлял автомобилем в тот злополучный день. Но опять звезды выстроились не в тот ряд, и машина на полпути заглохла. Товарищ заммэра пошел за помощью на ближайшую заправку, а сам Рахмуллин сел за руль, чтобы еще раз попробовать завести транспортное средство. И, о чудо! — автомобиль завелся! Но неудачи преследовали чиновника в этот день одна за другой — мимо как раз проезжала машина ДПС. Почему-то инспекторы решили поинтересоваться, все ли в порядке, и увидели нетрезвого чиновника за рулем.

Он отмечает, что сотрудникам полиции сдался сразу, так как понимает, что закон не на его стороне, ведь сидел же нетрезвым за рулем и законы знает. Впрочем уверяет, что ничего не нарушал, не проехал и метра, но тем не менее ему очень стыдно — за 40 лет водительского стажа такое с ним приключилось впервые. Заммэра готов к любому наказанию, штрафу и даже к лишению прав, но столь пристальный интерес блогеров он категорически не приемлет, ведь ничего же в итоге «не произошло»!

«Обидно! Я просто сидел пьяным за рулем — а блогеры сразу раструбили», — передает его слова издание.

Замминистра спорта Чувашии Борис Атаманов в прошлом году также был пойман за управление автомобилем в нетрезвом виде, и его легенда выглядела еще более неубедительной.



Сейчас Минздрав ищет способы, чтобы водители не отказывались проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Так, в 2016 году 154 тыс. человек не стали проходить проверку, а всего было наказано за пьяное вождение 246 тыс. водителей.

Фото: YouTube