Nissan разработал «тюрьму» для мобильников

Британское подразделение Ниссана представило концепт бокса-подлокотника, в котором мобильный телефон полностью теряет связь с внешним миром. Добровольная изоляция гаджета должна сосредоточить внимание водителя на дороге.

В то время как другие автопроизводители все теснее интегрируют смартфоны в мультимедийные системы своих машин, Nissan предлагает совершенно противоположную концепцию — убрать мобильник в специальный ящик, откуда он не смог бы соблазнять водителя проверять во время движения сообщения и обновления в соцсетях.

Спроектированный специалистами бокс-подлокотник Nissan Signal Shield для субкомпактного кроссовера Juke работает по принципу клетки Фарадея и изолирует находящееся внутри него устройство от всех внешних сигналов, в том числе Bluetooth и Wi-Fi, тогда как имеющийся в каждом смартфоне авиарежим вырубает лишь сотовую связь. Исключение сделано для музыкальных приложений, но воспользоваться ими из ящика можно только в проводном режиме.

Вполне возможно, что в будущем Nissan Signal Shield будет предлагаться в виде опции для всех машин японской фирмы. Разработчики подчеркивают его удобство: можно, конечно, всякий раз садясь за руль, выключать телефон, но процесс этот долгий и не для всех смартфонов полезный — при ресете пропадают многие настройки. В изоляционном же ящике гаджет сохраняет работоспособность и им можно оперативно воспользоваться, скажем, при аварии, просто подняв крышку подлокотника.

Nissan Signal Shield рискует так и остаться концептом ввиду неумолимо надвигающейся эры беспилотников, при которой пользоваться гаджетами во время движения можно будет без всякой опаски. Например, представленный в начале весны обновленный кроссовер Nissan Qashqai предлагает в виде опции систему ProPilot, берущую при определенных условиях на себя управление автомобилем.

Фото: Nissan