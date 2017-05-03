Есть города, буквально увешанные камерами фотовидеофиксации, а есть и такие, где этих устройств минимальное количество. Данное исследование помогает понять, где автомобилисты могут чувствовать себя относительно спокойно, а где им следует быть постоянно начеку. Разумеется, правила дорожного движения никто не отменял.

Не секрет, что видеокамеры из средства борьбы за дорожную безопасность превратились в хорошее подспорье для местных бюджетов. Тем более что в отличие от инспекторов камеры могут работать круглосуточно. Есть сведения (впрочем, вслух об этом говорить не принято), что власти небогатых регионов даже берут кредиты на установку новомодной техники, а потом с лихвой «отбивают» потраченные средства.

Данный рейтинг регионов составлен исходя из штрафов ГИБДД, которые приходятся в год на одного среднестатистического жителя региона. Понятно, что этот показатель довольно условный, но все же общее представление об оснащенности территории видеокамерами дает. Рейтинг регионов составлен аналитиками сервиса «Штрафы ГИБДД» на основании данных о выписанных в 2016 году штрафах по всей России.

Итак, согласно рейтингу, самым штрафоопасным регионом России стал Татарстан, где на одного жителя в среднем приходится 1,45 штрафа в год, на втором месте Москва, где 1,21 штрафа приходится на одного человека, на третьем месте Тверская область — 1,2 штрафа, далее идет Кабардино-Балкарская область — 1,17 штрафа, и замыкает ведущую пятерку Рязанская область с показателем 1,07 штрафа на одного жителя региона. В десятку «самых-самых» также вошли: Республика Алтай — 1 штраф, Нижегородская область — 0,97 штрафа, Воронежская область — 0,93 штрафа, Калужская область — 0,84 штрафа и Вологодская область — 0,82 штрафа.

Зону «спокойных» регионов, где шанс получить «письмо счастья» минимален, составили: Чукотский АО — 0,12 штрафа, Чеченская республика — 0,16 штрафа, Астраханская область — 0,20 штрафа, Ненецкий АО — 0,22 штрафа, Тюменская область — 0,22 штрафа, Республика Марий Эл — 0,22 штрафа, Республика Дагестан — 0,24 штрафа, Алтайский край — 0,34 штрафа, Ставропольский край — 0,25 штрафа и Оренбургская область — 0,26 штрафа.

Согласно другому исследованию, задолженность по штрафам, превышающая 10 тыс. рублей, есть у каждого 50-го автомобилиста.

Случается, техника работает неисправно, как это произошло с вологодской камерой фотовидеофиксации, которая стала набавлять по 20 км/ч проезжавшим автомобилям. В результате автовладельцы получили рекордное количество «писем счастья».



Фото: shtrafy-gibdd.ru