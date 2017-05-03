SEAT 600 BMS: испанский «горбатый» принарядился к юбилею

К открывающейся на следующей неделе автомобильной выставке в Барселоне испанская марка подготовила спецверсию культовой малолитражки SEAT 600, которой в этом году исполняется 60 лет. Юбиляра, прошедшего через руки современных дизайнеров, разместят в центре фирменного стенда.

SEAT 600 — это лицензионная копия Фиата 600, вставшая на конвейер в мае 1957 года и выпускавшаяся до 1973 года включительно. «Горбатым» испано-итальянский автомобиль мы называем условно, за внешнее сходство с 965-м Запорожцем, при этом конструктивно советская машина практически полностью оригинальная, хотя при ее разработке инженеры и разобрали до винтика привезенный из-за границы Fiat 600.

Испанский «шестисотый» отличался от итальянского собрата, в сущности, только эмблемами, но это не помешало стать ему по-настоящему культовым — его можно смело назвать символом испанского автопрома. К 60-летнему юбилею дизайнеры фирмы слегка принарядили оригинальный автомобиль, оставив, однако, нетронутой его техническую начинку. Сеатовская пресс-служба сообщает, что за основу ретрокара взята модификация 600 D с мягкой складывающейся крышей. Кузов автомобиля получил оригинальную окраску светло-серым металликом и украшен оранжевыми наклейками, фирменная эмблема с цифрами 600 переосмыслена и стала более выразительной. В салоне — новая кожаная обивка с оранжевой прострочкой.

Возрождать в том или ином виде выпуск «шестисотого» фирма SEAT пока не планирует, хотя опыт фиатовцев с реинкарнацией модели 500 оказался более чем удачным.

Главной серийной новинкой марки SEAT на автосалоне в Барселоне станет «подогретая» версия FR компактного кроссовера Ateca.

В феврале дебютировал субкомпактный хэтчбек SEAT Ibiza пятого поколения.

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Фото: SEAT