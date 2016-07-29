Workhorse W-15: «рабочая лошадь» с мотоциклетным мотором

Американская компания Workhorse, специализирующаяся на производстве электрических коммерческих фургонов, представила свой первый пикап, обозначенный индексом W-15. Он также позиционируется как электромобиль, но имеет удлинитель запаса хода в виде бензинового ДВС, позаимствованного у BMW i3.

Компания Workhorse (название переводится как «рабочая лошадь») существует с 1998 года, но в 2015 году ее купила более молодая инновационная фирма AMP Electric Vehicles (основана в 2007 году), руководство которой и решило расширить модельный ряд за счет электрического пикапа, который на деле является последовательным гибридом, — презентация машины прошла на выставке экологически чистого транспорта в Калифорнии.

Workhorse W-15 адресован в основном коммерческим фирмам и муниципальным службам, от его батареи можно запитать какой-нибудь нужный в работе инструмент.

Workhorse W-15 сделан на базе популярного полноразмерного трака Chevrolet Silverado, но имеет оригинальный и весьма своеобразный дизайн экстерьера и интерьера. В движение автомобиль приводится двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 460 л.с. 18 650 пальчиковых литий-ионных аккумуляторов Panasonic размещены в пределах рамы, их совокупная емкость составляет 60 кВт·ч, но ради увеличения срока службы батареи доступная потребителю емкость ограничена на уровне 45 кВт·ч — этого достаточно, чтобы пикап проехал в безвыхлопном режиме порядка 130 км.

В режиме range extender запас хода с полным баком составляет уже 390 миль (628 км), однако в этом случае основная нагрузка ложится на 650-кубовый бензиновый моторчик, позаимствованный у BMW i3 — соглашение о его поставке Workhorse подписала с баварцами еще в октябре прошлого года. Если с заряженной батареей пикап может разогнаться до 60 миль/ч (96 км/ч) за 5,5 с, то динамические качества в гибридном режиме, когда батарея высажена и не связанная механически с колесами баварская «двойка» пытается ее зарядить, производитель тактично не афиширует.

Первые серийные образцы Workhorse W-15 фирма-изготовитель планирует отгрузить клиентам лишь в конце 2018 года, но цена уже известна — 52 500 долларов, при этом во время презентации боссы заявили, что в их портфеле есть уже по меньшей мере 5000 заявок на машину. Для сравнения скажем, что базовый Chevrolet Silverado стоит в США 27 785 долларов, но представители Workhorse утверждают, что их машина выгоднее в эксплуатации и за 12-летний срок службы изымет из кошелька владельца на 40% меньше долларов, нежели сопоставимый по размерам и оснащению бензиновый пикап.

Экологически чистый коммерческий транспорт в США развивается стремительными темпами. В конце прошлого года молодая американская компания Nikola Motor представила 1000-сильный седельный тягач Nikola One с силовой установкой на топливных элементах, а осенью этого года свой первый электрический грузовик обещает показать компания Tesla.

Любопытно, что в начале этого года компания BMW начала официально продавать в России модель i3, но только в модификации range extender.

Фото: Workhorse