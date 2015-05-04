Дорогой ты наш «китаец»: Trumpchi GS7 шагает на рынок

Крайне своеобразный кроссовер GS7, представляющий собой укороченный вариант модели GS8, в июне будет доступен для жителей Поднебесной. Вот только ценник их вряд ли обрадует.

В октябре прошлого года в Китае состоялся запуск немаленького семиместного Trumpchi GS8, а в январе бренд концерна Guangzhou Automotive Corporation (GAC) показал его пятиместного «отпрыска» — GS7. И не где-нибудь, а на Детройтском мотор-шоу! После «семерка» предстала перед посетителями Шанхайского автосалона и уже в июне выйдет на китайский рынок. Обойдется GS7 дороже среднестатистического кроссовера со смехотворным ценником: прайс будет варьироваться от 155,8 тыс. до 230 тыс. юаней, что эквивалентно 1,3–1,9 млн рублей. Более крупный и престижный Trumpchi GS8 (164–260 тыс. юаней) не сказать что сильно дороже.

За что клиентам, позарившимся на GS7, придется переплачивать? За солидный, хотя и очень спорный экстерьер с чертами Ниссана Patrol Y62, вполне презентабельный интерьер и, самое главное, за полноприводную трансмиссию, которая редко встречается на китайских SUV. Длина «семерки» равна 4730 мм, колесная база — 2720 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1770 мм. Для сравнения, GS8 длиннее на 80 мм, расстояние между осями у него больше на 80 мм, а «в плечах» и по «росту» он идентичен младшему «брату». Пока что GS7 предложат с 2,0-литровым наддувным двигателем (201 л.с. и 300 Нм), агрегатированным с 6-ступенчатым автоматом. Позже появится более доступный вариант с мотором объемом 1,8 л мощностью 180 л.с. примерно за 130 тыс. юаней.

За прошлый год Trumpchi совершил колоссальный рывок у себя на родине по продажам: реализовано свыше 370 тыс. автомобилей, хотя еще в 2015-м в отчетности фигурировало немногим более 190 тыс. машин. В ближайшее время марка может выйти на рынок США .

марка может выйти на рынок США . Ознакомиться с китайскими клонами и автомобилями, лишь заимствующими черты моделей зарубежных брендов, вы можете в нашей галерее.

Фото: Autoblog