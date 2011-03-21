Прощай, Subaru STI: «ралли» закончилось на обочине

Мчаться по лесной тропинке — занятие опасное, но захватывающее. Главное, чтобы все происходило не на дорогах общего пользования и закончилось не так, как в этом случае.

Subaru WRX STI
Subaru WRX STI

Subaru > WRX STI

«Турбочетверка» объемом 2,5 л и механика подстегивают, спортшасси до определенного момента вселяет уверенность, а тормоза шепчут: «Не бойся, справимся». Но для того, чтобы почувствовать себя Себастьеном Ожье, недостаточно мощного автомобиля. Требуется штурман, стенограмма, соответствующие навыки и закрытый спецучасток. Некоторых из этих составляющих у пилота красной «стихи» не наблюдалось.

Один из поворотов оказался круче, чем предполагал водитель, темп входа — явно высоковат, да и, вероятно, была ошибка с траекторией. Спидометр, насколько это позволяет судить качество записи, «на подлете» показывал 120–140 км/ч. Водиле повезло, что в момент вылета на встречной полосе никого не было. Подлежит ли Subaru восстановлению и, вообще, целесообразно ли оно — вопрос.

Фото, видео: YouTube

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