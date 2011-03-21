Построено 50% опор Керченского мостового перехода

К маю строителям Керченского мостового перехода удалось возвести 298 опор из 595. Всего же на железнодорожную часть придется 307 опор, на автодорожную — 288 единиц. Вместе с опорами монтируются пролетные строения, их уже 70.
Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков сообщил, что в скором времени начнутся работы по нанесению асфальтобетонного покрытия на готовые участки моста. Необходимо подобрать состав асфальтобетонных смесей и испытать материалы, поэтому в мае-июне на экспериментальных участках будут проходить испытания асфальтобетонного покрытия моста.
Морские участки Крымского моста составляют более 6 км из 19 км, здесь готовы 25 опор из планируемых 170 штук.
В строительстве мостового перехода задействовано более 5 тыс. человек, 200 единиц техники и 200 единиц плавсредств.
Контроль за работами осуществляется по нескольким направлениям: идет наблюдение за работой заказчика, строителей, генподрядчика и субподрядчиков. С февраля 2016 года контролеры выдали более 31,5 тыс. уведомлений об одобрении работ.
Напомним, Керченский мостовой переход станет самым протяженным в РФ, его длина составит 19 км. Его основная задача — обеспечить связь России с полуостровом, исключив зависимость от погодных условий. Всего на возведение этого сооружения планируется потратить 228 млрд рублей. Автомобили смогут передвигаться по нему уже с декабря следующего года, поезда начнут ездить с декабря 2019-го. Возведением перехода занимается российская компания «Стройгазмонтаж» (СГМ), владельцем которой является Аркадий Ротенберг.
Строительство Керченского моста ведется за счет федерального бюджета, без привлечения денег инвесторов.
- Наряду со строителями на месте возведения перехода трудятся и археологи. Так, совсем недавно у мыса Ак-Бурун обнаружили крупный фрагмент терракотовой скульптуры, а именно — голову древнего божества.
- До сих пор мостовому переходу не дано официальное название, хотя варианты есть. Так, спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать его «Путь домой».
- Любопытно, что строительство повлияло на обитателей этого места: здесь стали активно размножаться рыбы. Причину ученые видят в морской растительности, которая активно развивается на сваях моста и служит рыбам пищей.
Фото: Росавтодор