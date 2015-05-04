Построено 50% опор Керченского мостового перехода

До конца года строители намерены завершить возведение опор под автодорожный мост. Напомним, эта часть моста будет сдана на год раньше железнодорожной.

К маю строителям Керченского мостового перехода удалось возвести 298 опор из 595. Всего же на железнодорожную часть придется 307 опор, на автодорожную — 288 единиц. Вместе с опорами монтируются пролетные строения, их уже 70.

Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков сообщил, что в скором времени начнутся работы по нанесению асфальтобетонного покрытия на готовые участки моста. Необходимо подобрать состав асфальтобетонных смесей и испытать материалы, поэтому в мае-июне на экспериментальных участках будут проходить испытания асфальтобетонного покрытия моста.

Морские участки Крымского моста составляют более 6 км из 19 км, здесь готовы 25 опор из планируемых 170 штук.

В строительстве мостового перехода задействовано более 5 тыс. человек, 200 единиц техники и 200 единиц плавсредств.

Контроль за работами осуществляется по нескольким направлениям: идет наблюдение за работой заказчика, строителей, генподрядчика и субподрядчиков. С февраля 2016 года контролеры выдали более 31,5 тыс. уведомлений об одобрении работ.

Напомним, Керченский мостовой переход станет самым протяженным в РФ, его длина составит 19 км. Его основная задача — обеспечить связь России с полуостровом, исключив зависимость от погодных условий. Всего на возведение этого сооружения планируется потратить 228 млрд рублей. Автомобили смогут передвигаться по нему уже с декабря следующего года, поезда начнут ездить с декабря 2019-го. Возведением перехода занимается российская компания «Стройгазмонтаж» (СГМ), владельцем которой является Аркадий Ротенберг.

Строительство Керченского моста ведется за счет федерального бюджета, без привлечения денег инвесторов.

Наряду со строителями на месте возведения перехода трудятся и археологи. Так, совсем недавно у мыса Ак-Бурун обнаружили крупный фрагмент терракотовой скульптуры, а именно — голову древнего божества.

До сих пор мостовому переходу не дано официальное название, хотя варианты есть. Так, спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать его «Путь домой».

Любопытно, что строительство повлияло на обитателей этого места: здесь стали активно размножаться рыбы. Причину ученые видят в морской растительности, которая активно развивается на сваях моста и служит рыбам пищей.



Фото: Росавтодор