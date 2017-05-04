Mitsubishi Lancer Limited Edition: глянец для ветерана

В России японский компактный седан уже давно не продается, но его мировая гастроль продолжается. В США на этой неделе автомобиль предстал в лимитированном исполнении с улучшенной отделкой.

Американская карьера Лансера в последнее время, мягко говоря, оставляет желать лучшего: в 2016 году дилеры продали всего 14 304 экземпляра этой модели, тогда как лидирующая в компактном классе Toyota Corolla нашла 378 210 покупателей. Версия Limited Edition вряд ли сделает Lancer более конкурентоспособным, но украшением шоу-румов, безусловно, станет, тем более что фирма Mitsubishi предлагает в США на данный момент всего пять моделей и уже давно не баловала местного потребителя полноценными новинками.

Отличия версии Limited Edition от прочих «регулярок» сводятся к более эффектной отделке: фальшрадиаторная решетка, крыша, корпуса зеркал и 16-дюймовые литые колесные диски окрашены черным глянцем, на крышке багажника имеется памятный шильдик. В салоне — обивка с красной прострочкой, черные глянцевые вставки, алюминиевые накладки на педалях и мультимедийная система с 6,5-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Техническая начинка у лимитированного Лансера такая же, как у прочих версий: покупатель может выбрать один из двух бензиновых двигателей — 2,0 л (148 л.с.) и 2,4 л (168 л.с.), первый сочетается либо с 5-ступенчатой механикой, либо с вариатором; второй идет в комплекте только с вариатором и системой полного привода AWС.

Продажи версии Limited Edition стартуют в США уже в этом месяце и продлятся до конца года, цены начинаются с отметки 19 795 долларов.

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Фото: Mitsubishi