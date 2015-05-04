Шокирующая оригинальность: обезображенный Jaguar выставлен на продажу

Оказывается, на свете есть люди, готовые превратить божественный E-Type в нечто отталкивающее. Впрочем, Ягуаром это чудо назвать сложно.

Ежели кто-то захочет свести счеты с мастером тюнинговых дел за невинно убиенного британского «хищника», то знайте — его зовут Питер Харрис. Но, прежде чем точить ножи и заряжать револьверы, следует узнать историю этой машины. Харрис, занимающийся кастомайзингом уже более сорока лет, приобрел эту «жертву тюнинга» около тридцати лет назад у своего друга, который не очень удачно покатался на автомобиле и перевернул его. Первоначально это было купе, но Питер отрезал крышу, поставил фордовский «302-й» двигатель V8 (4,9 л). Наш герой некоторое время ездил на «Франкенштейне», а затем, после выхода из строя коробки передач, забросил его. Вспомнив о машине, мастер решил построить нечто безумное. Претворяя идею в жизнь, Питер явно увлекся.

Подвеска тотально модифицирована, на смену оригинальному рулевому механизму пришла рейка. Передние и задние тормоза — дисковые. Но самое интересное — это двигатель, установленный позади салона: Харрис выбрал джиэмовскую «восьмерку» объемом 500 куб. дюймов, что эквивалентно 8,2 л! Чудовищный агрегат доработали и установили механический нагнетатель. Два года назад мастер поставил мотор поскромнее — 5,7-литровый V8 с некоторыми новшествами, среди которых алюминиевые головки блока цилиндров Edelbrock. Внешний вид радикально изменен. Одни только передние фары от Ford Taurus станут ночным кошмаром адепта аутентичности. Харрис продает его в связи с возрастом и состоянием здоровья. Цена — 80 тыс. долларов. Интересно, кто его купит и, главное, зачем?

Некоторое время назад продавался довольно оригинальный и необычный тюнинговый Volkswagen Golf с компрессорным двигателем V6, установленным позади водителя.

Тюнинг тюнингом, но наилучшим раскладом для редкого автомобиля нам кажется его сохранность в первоначальном состоянии. Образец — BMW M3 E30 фактически без пробега.

Фото: eBay