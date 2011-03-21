Miss Tuning 2017: фотогалерея финалисток и победительницы

Материалы по темеКак продать автомобиль при помощи секса?
Теперь ближайший год у Ванессы будет насыщен различными публичными событиями, главным из которых станет съемка в живописной итальянской провинции Пескара календаря Miss Tuning 2018 — руководить процессом, как и год назад, будет Андреас Райтер, известный фотограф из журнала Playboy.
Также королеве вручили подобающий званию эффектный автомобиль — тюнингованный хэтчбек Nissan Micra последнего поколения. Девушкам же, занявшим в конкурсе второе и третье места, Виктории Фишер и Керстин Штурм, выдали небольшую сумму денег на шопинг.
В галерею мы помимо фотографий с конкурса включили снимки, которые девушки присылали жюри на отборочном этапе.
- В прошлом году королевой красоты на Tuning World Bodensee была названа пышнотелая Юлия Оемлер, оценить ее аппетитные формы можно здесь.
- Накануне 2017 года «За рулем» опубликовал несколько эротических календарей, снятых фирмами Liqui Moly, Pirelli и Краснокамским ремонтно-механическим заводом.
Фото: Tuning World Bodensee