Miss Tuning 2017: фотогалерея финалисток и победительницы

В то время как Россия отмечала 1 мая праздник весны и труда, в Германии на Боденском озере выбирали королеву тюнинга. Ею в этом году стала 21-летняя блондинка Ванесса Шмитт.

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Ежегодный автомобильный фестиваль Tuning World Bodensee по традиции оканчивается выбором королевы красоты — конкурс привлекает зрителей на Боденское озеро не меньше, чем самые монструозные тюнинг-проекты. В финал были отобраны 12 красавиц, которые целый день выполняли всевозможные конкурсы и дефилировали по подиуму в купальниках. В итоге корона досталась Ванессе Шмитт, учительнице-стажеру из Брухзаля, которая, по ее собственным словам, совсем не ожидала удостоиться такой чести и была уверена, что победу отдадут другой претендентке.

Теперь ближайший год у Ванессы будет насыщен различными публичными событиями, главным из которых станет съемка в живописной итальянской провинции Пескара календаря Miss Tuning 2018 — руководить процессом, как и год назад, будет Андреас Райтер, известный фотограф из журнала Playboy.

Также королеве вручили подобающий званию эффектный автомобиль — тюнингованный хэтчбек Nissan Micra последнего поколения. Девушкам же, занявшим в конкурсе второе и третье места, Виктории Фишер и Керстин Штурм, выдали небольшую сумму денег на шопинг.

В галерею мы помимо фотографий с конкурса включили снимки, которые девушки присылали жюри на отборочном этапе.

В прошлом году королевой красоты на Tuning World Bodensee была названа пышнотелая Юлия Оемлер, оценить ее аппетитные формы можно здесь.

Накануне 2017 года «За рулем» опубликовал несколько эротических календарей, снятых фирмами Liqui Moly, Pirelli и Краснокамским ремонтно-механическим заводом.

Фото: Tuning World Bodensee