Miss Tuning 2017: фотогалерея финалисток и победительницы

В то время как Россия отмечала 1 мая праздник весны и труда, в Германии на Боденском озере выбирали королеву тюнинга. Ею в этом году стала 21-летняя блондинка Ванесса Шмитт.

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Ежегодный автомобильный фестиваль Tuning World Bodensee по традиции оканчивается выбором королевы красоты — конкурс привлекает зрителей на Боденское озеро не меньше, чем самые монструозные тюнинг-проекты. В финал были отобраны 12 красавиц, которые целый день выполняли всевозможные конкурсы и дефилировали по подиуму в купальниках. В итоге корона досталась Ванессе Шмитт, учительнице-стажеру из Брухзаля, которая, по ее собственным словам, совсем не ожидала удостоиться такой чести и была уверена, что победу отдадут другой претендентке.

Теперь ближайший год у Ванессы будет насыщен различными публичными событиями, главным из которых станет съемка в живописной итальянской провинции Пескара календаря Miss Tuning 2018 — руководить процессом, как и год назад, будет Андреас Райтер, известный фотограф из журнала Playboy.

Также королеве вручили подобающий званию эффектный автомобиль — тюнингованный хэтчбек Nissan Micra последнего поколения. Девушкам же, занявшим в конкурсе второе и третье места, Виктории Фишер и Керстин Штурм, выдали небольшую сумму денег на шопинг.

В галерею мы помимо фотографий с конкурса включили снимки, которые девушки присылали жюри на отборочном этапе.

Miss Tuning 2017: фотогалерея финалисток и победительницы

Фото: Tuning World Bodensee

Miss Tuning 2017: фотогалерея финалисток и победительницы
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