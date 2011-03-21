Обновленный Skoda Rapid: стартовал прием заказов и названы цены

Как и было обещано на Женевском автосалоне, обновленный лифтбек Skoda Rapid прибудет в Россию уже в июне. Сегодня стали известны цены модели.

Напомним, Skoda Rapid получил незначительные внешние изменения: так, у него новые противотуманные фары, слегка измененный бампер и легкосплавные колесные диски иной формы. Задние фонари получили тонированные накладки С-образной формы (начиная со Style используются светодиодные фонари), в зеркала заднего вида встроены указатели поворота, а корпуса зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова.

В салоне также произошли легкие изменения — иная форма теперь у дефлекторов воздуховодов на передней панели и блока управления кондиционером. В информационно-развлекательных системах увеличены экраны, на которые можно выводить информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств.

Уже в начальной комплектации Entry автомобиль оснащается центральным замком и складными ключами с дистанционным управлением, а начиная с комплектации Ambition предусмотрены светодиодные ходовые огни. В дизайнерскую версию Monte Carlo входят биксеноновые фары.

Покупатель за отдельную плату может заказать разъемы USB для пассажиров сидений заднего ряда, датчики парковки, противотуманки с функцией освещения поворотов и систему автоматического управления дальним светом. В старших комплектациях автомобиль может быть оборудован шестью подушками безопасности. Поддержит водителя в сложных ситуациях система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, которая обязательна для всех комплектаций.

В России Рапид предложат с тремя двигателями: 1,6 л мощностью 90 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП, 1,6-литровым мощностью 110 л.с. с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, и турбированным 1,4 л мощностью 125 л.с. с 7-ступенчатой DSG.

Цены будут следующими: Entry — от 604 тыс. рублей (текущий автомобиль в этой версии стоит 599 тыс. рублей); Active — от 660 тыс. рублей (сейчас — 648 тыс.); Ambition — от 761 тыс. рублей (772 тыс.); Style — от 807 тыс. рублей (817 тыс.) и Monte Carlo — от 847 000 рублей (сейчас — 868 тыс.). Правда, последняя в прайс-листе временно не присутствует.

В нашей редакции проходил длительный тест лифтбек Rapid в комплектации Hockey Edition, с его результатами можно ознакомиться здесь.

Тем временем Skoda готовит преемника Yeti. Нашему автору даже удалось прокатиться в кроссовере Карок , правда, официально камуфляж с него так и сняли. Впрочем, шпионские фотографии модели в интернете уже есть.



Фото: Skoda