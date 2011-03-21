Оренбуржец отсудил у дилера за сломанный Opel полмиллиона рублей

Двигатель немецкого автомобиля вышел из строя менее чем через два года эксплуатации. Автосервис отказался заменить его по гарантии, и тогда владелец обратился в суд.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Оренбурга, житель областного центра приобрел автомобиль марки Opel (модель не называется) у официального дилера в 2014 году за 790 900 рублей. Меньше чем через два года у автомобиля сломался двигатель, в связи с чем автовладелец обратился в фирменный сервис с требованием заменить сломанный агрегат на исправный или предоставить ему новый автомобиль такой же модели.

Не сервисе удовлетворить требование клиента отказались, заявив, что поломка произошла в результате ненадлежащей эксплуатации, а следовательно гарантия на данный случай не распространяется. В результате владелец машины понес в общей сложности 327 142 рубля убытков — видимо, столь огромная сумма и побудила его обратиться в суд.

Независимая экспертиза установила, что дефект в двигателе возник по вине автопроизводителя, поэтому суд встал на сторону истца и обязал сервисный центр выплатить штраф в размере 162 571 рубль, а также возместить пострадавшему полную сумму убытков. Дилер также обязан оплатить 10 000 рублей, потраченных автовладельцем на экспертизу, и еще 10 000 рублей за услуги адвоката.

Марка Opel ушла из России два года назад, но ее дилеры по сей день несут бремя гарантийных обязательств по ранее проданным автомобилям. В марте этого года стало известно, что Opel переходит из концерна GM в состав PSA Group, но смена владельца, к сожалению, не означает, что немецкий бренд вскоре вернется в нашу страну — на повестке дня французской компании такой вопрос пока не стоит.

Сотрудничество между Opel и PSA Group началось задолго до официального известия о покупке немецкой компании французской: представленные в этом году кроссоверы Crossland X и Grandland X построены на платформах PSA, а в будущем французскую «тележку» получит и Opel Corsa.

Фото: Imago/ТАСС