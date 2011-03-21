Колл-центр системы ЭРА-ГЛОНАСС принял тысячный «боевой» вызов

Речь идет лишь о тех вызовах, которые действительно потребовали оперативного реагирования. Всего же с 1 января 2016 года было обработано 199 623 звонка.

Система ЭРА-ГЛОНАСС отмечает первое достижение — вечером 3 мая в 22.47 в колл-центр поступил «юбилейный», 1000-й вызов, который потребовал оперативного вмешательства экстренных служб. В сообщении компании говорится, что система сработала автоматически — в Тамбове седан Лада Веста столкнулся с автобусом.

Сегодня в системе зарегистрировано 460 400 автомобилей, их становится все больше, а вместе с ними и экстренных вызовов. По подсчетам специалистов компании, к концу этого года количество зарегистрированных в системе автомобилей может дойти до 1 млн, а экстренных вызовов (по существу) — до 750 тыс.

В службе говорят, что больше всего вызовов поступает в середине и в конце недели (980–1100 в сутки), а с воскресенья их число начинает убывать (802 в сутки). Также специалисты с удовлетворением отмечают, что постепенно сокращается число ложных вызовов; так, если в 2016 году на вызовы, при которых действительно требовалась безотлагательная помощь, приходилось только 0,3% общего числа, то с начала этого года — 0,85%.

Недавно в Минпромторге пообещали, что на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС будет внедрено множество телематических сервисов.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

