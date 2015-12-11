Водитель Uber подобрал не ту Челси

Этот курьезный случай произошел в Австралии. Таксист Даниэль Мур просто перепутал пассажирок, из-за чего оказался в неловкой ситуации.

28-летний музыкант Даниэль Мур, подрабатывающий в такси, как-то вечером получил заказ с одной из центральных улиц Сиднея от некоей Челси. Местечко славится тем, что его оккупируют проститутки, но это не показалось ему необычным, за годы работы в такси он перевез немало девушек легкого поведения. Девушка махнула ему рукой, села в машину, и он, будучи в полной уверенности, что это Челси, поехал и завел с ней непринужденную беседу.

Даниэль спросил, как прошел день и чем она вообще занимается, и девушка будничным тоном ответила, что оказывает секс-услуги. «Каждый день?» — удивился водитель, продолжая вести автомобиль. Тогда девушка поинтересовалась, хочет ли он заняться сексом, что настолько смутило парня, что ему пришлось на ходу придумать, что у него есть девушка, которой бы это не понравилось. Разобравшись, дама попросила высадить ее и отправилась на работу. Когда он, раздосадованный своей ошибкой, отъезжал от тротуара, позвонила та Челси, которая, собственно, и вызывала автомобиль и была удивлена, что ей пришлось так долго ждать. Даниэль отмечает, что никогда раньше ему не доводилось везти такого веселого клиента, настолько заразительно девушка хохотала над этой пикантной ситуацией.

Нужно сказать, что этот случай буквально прославил Даниэля, который стал героем телепередач, где утверждал, что проститутка была одета настолько мешковато, что даже он, опытный таксист, не смог заподозрить в ней «ночную бабочку».

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Фото: YouTube