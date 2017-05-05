Убийца «чайников»: Dodge Hellcat разбили в кратчайшие сроки

Чудовищно мощные Хэллкэты обретают репутацию автомобилей, с которыми не так-то просто совладать «горячим головам». Еще один экземпляр разбили через несколько десятков километров.

Нашумевшая история о подростках, не совсем удачно угнавших четыре Dodge Challenger SRT Hellcat и Charger SRT Hellcat (три автомобиля разбили, причем два из них «затоталили»), была показательной и не случайной. Справиться с яростью 6,2-литровой 707-сильной компрессорной «восьмерки» не так-то просто. Особенно тем, у кого в голове ветер, а правая нога «чугунная». Конечно, Hellcat стремится разделаться не с каждым «чайником», но все равно периодически норовит попасть в хронику происшествий.

В интернете появились изображения очередного разбитого Dodge — их представила компания Cleveland Power and Performance, занимающаяся тюнингом и восстановлением аварийных машин. Подробности инцидента не сообщаются, за исключением пробега — на момент ДТП маслкар проехал всего 18 миль (около 29 км). У него сильно повреждены левая сторона и крыша. Подушки безопасности, что характерно, не сработали.

Скоро на дороги выйдет еще более свирепая модификация Challenger SRT Demon. По сути это дрэговый автомобиль для обычных пользователей, имеющий множество нестандартных решений. Издание Automotive News уже довольно резко высказалось на эту тему и потребовало запретить эксплуатацию Демона на дорогах общего пользования.

Еще один мощный спорткар, который попадает в аварии с завидной регулярностью — Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Недавно на продажу был выставлен спортседан после ДТП, успевший также побывать в роли жертвы химатаки.

Фото: Cleveland Power and Performance/Facebook