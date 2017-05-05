Рестайлинг-маскировка: Peugeot 308 обновился и стал безопаснее

Модернизация хэтчбека и универсала размерного класса C заставляет вспомнить и перефразировать реплику из одного часто цитируемого фильма. Снаружи рестайлинга не видать, а он, тем не менее, есть.

Компания Peugeot называет помолодевший 308-й моделью нового поколения, но это ради красного словца. Рестайлинг как он есть, причем метаморфозы в экстерьере сможет разглядеть разве что большой поклонник. Для остальных отметим следующее. Капот видоизменен — «ребра» в его центральной части исчезли, и теперь он выглядит чище. Горизонтальные полосы радиаторной решетки уступили место этаким черточкам, а бампер стал скульптурнее и изящнее. Лик автомобиля солиднее и скульптурнее в целом.

По технике новшеств куда больше. «Подогретое» исполнение GT с 2,0-литровым турбодизелем BlueHDi 180 (индекс указывает на мощность в л.с.) сменил 6-ступенчатый автомат на новую АКП с восемью ступенями от Aisin и имеет функцию «Стоп-старт». Напомним, что на 308 GT также ставится бензиновый наддувный мотор объемом 1,6 л, развивающий 205 л.с. Peugeot первым среди машин концерна получил 130-сильный турбодизель объемом 1,5 л, а еще обзавелся доработанным бензиновым агрегатом PureTech 130 с новой 6-ступенчатой механикой. В оснащение входит комплекс систем активной безопасности, включая функцию автоматического торможения и ассистента оповещения о сходе с полосы движения. Кроме того, модернизированный 308-й стал первым автомобилем PSA с круиз-контролем, оперирующим вплоть до полной остановки на модификациях с автоматом и до 30 км/ч на версиях с механической коробкой передач. Есть также камера заднего вида с охватом в 180 градусов, парковочный помощник для «ленивых» и информационная система с поддержкой интерфейсов Mirrorlink, Android Auto и Apple CarPlay.

Ф ранцузский автопроизводитель подтвердил модификацию кроссовера 3008 с полноприводной трансмиссией. Колеса задней оси отдадут на откуп электромотору. Совокупная отдача гибридной силовой установки составит порядка 300 л.с.

Кроме того, стало известно о том, что Peugeot 508 следующего поколения унаследует особенности дизайна концепткара Instinct , представленного в Женеве .



Фото: Peugeot