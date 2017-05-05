«Разложиться» со стилем: мотоциклист постучался в Хонду

Ехал парень на спортбайке и приехал — мотоцикл «разобран», а сам он восседает на багажнике седана Honda Civic. И ведь это уже не первая подобная авария.

Пару лет назад интернет всколыхнула курьезная авария — райдер «причалил» в корму BMW 7-й серии, а сам, совершив кульбит, оказался на крыше. И вот, пожалуйста, еще одна практически идентичная авария. Дело было в Португалии, на полупустом шоссе. «Пилот» спортбайка Suzuki GSX-R (судя по обтекателю, «цветографике», маятнику и другим признакам, это литровая модификация 2005 года с внутризаводским индексом K5) врезался в Хонду Сивик и очутился едва ли не в салоне. Пострадало заднее стекло автомобиля, а вот бедняге «Джиксеру» досталось гораздо сильнее. Впрочем, все целы, и это главное.

Эйфория от управления мощной техникой штука приятная, но может быть опасной, если переоценить свои возможности. Ее последствия наглядно продемонстрировал водитель седана Subaru WRX STI.

Фото, видео: YouTube