Невероятное: облачно, возможны осадки в виде самолетов

В штате Вашингтон на шоссе упал легкий самолет. Кадры катастрофы заставляют представить себе худшее, однако никто не погиб.

Поистине ужасающее падение одномоторного Piper PA32–260 Cherokee Six было заснято на видеорегистратор. Ничего не подозревающие водители стояли перед светофором, как вдруг с неба рухнула крылатая машина. Самолет поднялся в воздух с близлежащего аэродрома, но на высоте около 150 м стал быстро терять мощность и в итоге совершил незапланированную «посадку». При попытке приземлиться он зацепил топливным баком светофор и провода, устроив «фаер-шоу». Самое поразительное: погибших нет. Пилот и его пассажир целы, да и на земле все живы.

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Фото, видео: YouTube

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