Невероятное: облачно, возможны осадки в виде самолетов

Поистине ужасающее падение одномоторного Piper PA32–260 Cherokee Six было заснято на видеорегистратор. Ничего не подозревающие водители стояли перед светофором, как вдруг с неба рухнула крылатая машина. Самолет поднялся в воздух с близлежащего аэродрома, но на высоте около 150 м стал быстро терять мощность и в итоге совершил незапланированную «посадку». При попытке приземлиться он зацепил топливным баком светофор и провода, устроив «фаер-шоу». Самое поразительное: погибших нет. Пилот и его пассажир целы, да и на земле все живы.
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Фото, видео: YouTube