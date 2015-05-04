Невероятное: облачно, возможны осадки в виде самолетов

Автожаргонизмы, которые мы позабыли Клички и прозвища зачастую прилипают к автомобилям столь же охотно, как и к людям. А не попытаться ли составить соответствующий словарь? И Ларгусы тоже ломаются... Незаметно пролетело время. Вроде только вчера Ларгус проходил обкатку и стартовал в скоростном 60‑часовом марафоне, а сегодня число на одометре стало шестизначным. Характер автомобиля виден уже на первых тысячах, какие-то нюансы эксплуатации проявляются чуть позже, а что-то конкретное о надежности можно сказать, только когда пробег не меньше сотни тысяч километров. Значит, самое время поговорить о надежности Ларгуса. Нет номера? На штрафстоянку! В столице начали эвакуировать на штрафстоянки машины без номеров. Что это? Борьба с терроризмом, как объясняют московские чиновники, или боязнь остаться без денег?