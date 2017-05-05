Рамный внедорожник Haval H9: больше лоска, дизель и новая АКП

Популярный китайский бренд, принадлежащий компании Great Wall Motor, обновил свой флагманский семиместный SUV. Продажи в России начнутся осенью.

Haval — самый популярный в Китае бренд сегмента SUV, официально представленный и в России. Продается у нас в том числе и среднеразмерный рамный внедорожник H9 — вершина творения китайских специалистов, стремившихся создать достойную альтернативу японскому Toyota Land Cruiser Prado. В Китае на этой неделе прошла ездовая презентация обновленной версии модели, до конца месяца автомобиль поступит к местным дилерам, а осенью доберется до России — об этом нам сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Главные новшества — под капотом: мощность 2,0-литрового бензинового турбомотора увеличена с 218 до 251 л.с. (для России наверняка сделают 249 л.с.), крутящий момент вырос с 324 до 355 Нм. Появилась и дизельная модификация с 2,8-литровым агрегатом, выдающим 190 л.с. и 420 Нм. Оба мотора идут в паре с новым 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом ZF, пришедшим на смену 6-ступенчатому.

Внешние изменения умеренные: новые бамперы, более выразительная фальшрадиаторная решетка с пятью горизонтальными полосками вместо трех, подножки на порогах теперь складываются с помощью электропривода, что благоприятно сказалось на геометрической проходимости.

Интерьер стал более премиальным: улучшилось качество отделочных материалов, изменился дизайн центрального тоннеля, на котором теперь красуется нефиксируемый селектор АКП, щиток приборов полностью новый, с центральной виртуальной секцией, стандартный люк уступил место прозрачному панорамному, со сдвижной передней панелью.

Расширен и список доступного оборудования: в нем, например, появилась система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией автоторможения, система слежения за дорожной разметкой, автопарковщик и многое другое.

Цены пока не названы. Дореформенный внедорожник предлагается в России за 2 299 900 рублей. Обновленный Haval H9 наверняка будет дороже.

В феврале Haval представил новое поколение своего самого продаваемого кроссовера H6.

В марте в России стартовали продажи китайского рамного внедорожника Foton Sauvana с бензиновым мотором, дизельная модификация будет доступна летом.

Летом этого года Toyota представит обновленный Land Cruiser Prado.

Фото: Haval, autohome.com.cn