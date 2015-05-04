Porsche торжествует: 911 GT3 установил личный рекорд

Обновленное трековое суперкупе 911 GT3 отпраздновало дебют в Женеве и умчалось на Нюрбургринг. Результат заезда впечатляет — автомобиль отыграл более 12 секунд у предшественника.

В последнее время Porsche 911 нередко упрекали за не самые яркие выступления в «Зеленом аду». То есть как, неяркие… Автомобили этой линейки, само собой, очень быстры и великолепно управляются, но другие спорткары за последние годы здорово подтянулись. В частности, трековое суперкупе Mercedes-AMG GT R недавно показало на финише 7 мин 10,92 с. Это очень сильный результат!

Боевой 911 GT3 в обновленном формате не смог обогнать монстра с трехлучевой звездой, но значительно улучшил свое время относительно дорестайлингового купе: он промчался по треку под аккомпанемент высокообортной атмосферной «шестерки» и показал 7 мин 12,7 с, оставив предшественника позади в 12,3 секундах! «Еще несколько лет назад подобное время было под силу гоночным машинам на сликах. Новый GT3 способен на такое со сравнительно умеренной мощностью и полностью годящийся для каждодневной эксплуатации», — заявил Андреас Пренингер, босс подразделения GT. Заезд проводил тест-пилот компании Ларс Керн при температуре воздуха 8 градусов и 14-градусном асфальте.

Обновленный 911 GT3 несложно перепутать с моделью до модернизации, но технически он заметно отличается. В арсенал входит 4,0-литровый оппозитный мотор мощностью 500 л.с. (прежде был двигатель объемом 3,8 л, выдающий 475 л.с.). Кроме того, трековый снаряд доступен не только с преселективным 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, который прежде наличествовал безальтернативно, но и с 6-ступенчатой механикой. Но автомобиль, проехавший по Нюрбургрингу, был именно с коробкой PDK.

Впечатляющее д остижение недавно продемонстрировал серийный дизельный Porsche Cayenne , который буксировал пассажирск ий лайнер Airbus A380. З атем то же самое сделал и Turbo S.

серийный дизельный Porsche Cayenne П о случаю успешного прошлого года компания Porsche премировала своих сотрудников и выплатила им дополнительно по 9111 евро.

Фото: Porsche