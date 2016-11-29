В Таджикистане уволили слишком толстых милиционеров

В конце прошлого года МВД Республики Таджикистан начало кампанию по борьбе с лишним весом среди своих сотрудников. Те, кто так и не смог справиться с ожирением, недавно лишились работы.

Как сообщает информационное агентство ASIA-Plus со ссылкой на свой источник в таджикском МВД, с конца прошлого года ведомство пытается привести вес милиционеров, в том числе работающих на дорогах, в соответствие с международными стандартами. Например, сотрудник правопорядка мужского пола ростом 180 см и возрастом от 40 до 49 лет должен без обмундирования весить 89,9 кг (полная таблица нормативов опубликована на сайте ASIA-Plus). Тем, кто не соответствовал нормативам, было отведено время на похудение, и многие милиционеры привели свой вес в норму либо показали устойчивую динамику по его снижению. Однако в рядах таджикских правоохранителей нашлись порядка десяти человек, которым с начала кампании по борьбе с ожирением так и не удалось сбросить лишние килограммы — они на днях были уволены.

Милиционеры, которым удалось похудеть за отчетный период, но чей вес пока не соответствует нормативам, продолжают активно заниматься спортом, контроль за их весом ведет специальная комиссия. Агентство также сообщает, что три раза в неделю все таджикские милиционеры пробегают дистанцию в 5 км и занимаются другими упражнениями, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Разумеется, им приходится следить и за своим рационом, не съедать лишнего в выходные и праздники.

По данным исследователей американского Университета Баффало, лишний вес снижает шансы уцелеть в автокатастрофе, но связано это, собственно, не с самим ожирением, а с тем обстоятельством, что тучные водители реже пристегиваются ремнем безопасности. В свою очередь, австралийские ученые из Университета Монаша утверждают, что жировая прослойка под кожей может оказаться спасительной при ДТП.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС