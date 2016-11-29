Об ограничении движения в столице и возможных заторах на вторые майские праздники

Вплоть до 9 мая в связи с проведением генеральных репетиций Парада Победы будет ограничено парковочное пространство на столичных дорогах. Кроме того, в предпраздничные дни будет осложнено движение из Москвы в область.

В предпраздничные и праздничные дни запрещена парковка по маршруту прохождения военной техники. Запрет введен на улицах Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Болотная улица, Болотная площадь. Для информирования граждан на автомобили, припаркованные на этих улицах, будут разложены уведомительные листовки.

Военная техника проследует по маршруту:

ул. Нижние Мневники — ул. Народного Ополчения — ул. Мневники — Звенигородское шоссе — ул. Красная Пресня — Баррикадная ул. — Садовая-Кудринская ул. — Большая Садовая ул. — Триумфальная площадь — ул. Тверская — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — ул. Моховая — ул. Воздвиженка — ул. Новый Арбат — Новинский бульвар — ул. Садовая-Кудринская — ул. Тверская; Красная площадь — Большой Москворецкий мост — Болотная ул. — Болотная площадь — Большой Каменный мост.

Также ЦОДД напоминает, что перед вторыми майскими праздниками осложнится движение из столицы в область из-за массовых загородных поездок дачников в связи с четырехдневными выходными и просит выбирать менее загруженные часы. Сегодня, 5 мая, пиковым будет период с 16:00 до 20:00. Дачникам рекомендуют выезжать сегодня после 22:00 либо в субботу до 8:30 или после 12:00.

Согласно анализу, проведенному трафик-инженерами ЦОДД, в марте в пятницу из города выезжало в среднем более 800 тысяч, а в апреле — уже более 1 млн человек, перед текущими праздничными днями количество автомобилей существенно возрастет.

Наибольшие затруднения ожидаются на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Это: Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица и Рязанский проспект.

Будет затруднено движение на улицах Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД. Возможны осложнения в центральной части города.

Тем не менее, как сообщили «За рулем.РФ» в сервисе Яндекс.Пробки, за последние несколько лет загруженность московских дорог между майскими праздниками значительно снизилась.

— Этот год не стал исключением: во вторник и в первой половине среды уровень пробок был на 2 балла ниже обычного. Даже перекрытие части Садового кольца для репетиции Парада Победы не подняло уровень пробок выше 7 баллов — типичной для вечернего часа пик отметки. В четверг и пятницу на дорогах Москвы также было свободнее, чем обычно. Не стоит ожидать пробок в городе и на праздники 9 Мая. Несмотря на перекрытие дорог, альтернативные пути объезда будут мало загружены. Ожидать пробок можно на загородных трассах 8 и 9 мая: люди будут возвращаться после длинных выходных. Но короткая рабочая неделя с 10 по 12 мая должна немного снизить пиковую загруженность на этих участках. В результате и в самой столице вплоть до 15 мая будет меньше пробок.

Ограничения движения в центре столицы, в основном, связаны с репетициями и прохождением Парада Победы. Большинство граждан смогут увидеть его только по телевизору, но мы уже сейчас можем рассказать, какие новинки техники продемонстрируют в этом году на Красной площади.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС