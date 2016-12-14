Новосибирцы готовятся к 9 мая: Ока-танк и Катюша из японского пикапа

Ко Дню Победы многие автолюбители украшают свою технику памятными наклейками и георгиевскими лентами. Некоторые, однако, заходят гораздо дальше и устраивают машинам настоящий милитаристский тюнинг — характерные примеры были замечены на дорогах Новосибирска.

Снимки нестандартно украшенных к 9 мая автомобилей опубликовал новосибирский ресурс «НГС.НОВОСТИ». Пикап Toyota Hilux с муляжом пусковой установки системы залпового огня был сфотографирован читателем издания на Бердском шоссе в районе его пересечения с проспектом Строителей. Комплект наклеек на машине, впрочем, тоже имеется.

Еще интереснее стилизованная под танк Ока характерного темно-зеленого цвета. Ее владелец, судя по всему, пока в процессе работы над образом: если на АЗС по улице Петухова автомобиль попал в объектив лишь с импровизированной танковой башней на крыше, то на улице Ватутина малолитражку видели доукомплектованной красным флагом и муляжом головы танкиста, выглядывающей из башни.

Интересно, как относятся к подобным изменениям в конструкции новосибирские гаишники?

О том, какую новую технику покажут в этом году военные в рамках Парада Победы 9 мая на Красной площади, можно узнать из галереи, подготовленной нашим редактором Ильей Пименовым.

В честь Дня Победы исторический эксперт «За рулем» Сергей Канунников подготовил увлекательный рассказ о бронеавтомобилях времен Великой Отечественной войны.

Фото: news.ngs.ru