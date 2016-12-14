Пьяный водитель на Гелендвагене «вошел» в павильон АЗС

И Ларгусы тоже ломаются... Незаметно пролетело время. Вроде только вчера Ларгус проходил обкатку и стартовал в скоростном 60‑часовом марафоне, а сегодня число на одометре стало шестизначным. Характер автомобиля виден уже на первых тысячах, какие-то нюансы эксплуатации проявляются чуть позже, а что-то конкретное о надежности можно сказать, только когда пробег не меньше сотни тысяч километров. Значит, самое время поговорить о надежности Ларгуса. Нет номера? На штрафстоянку! В столице начали эвакуировать на штрафстоянки машины без номеров. Что это? Борьба с терроризмом, как объясняют московские чиновники, или боязнь остаться без денег? Парад Победы 2017 — все новинки 9 мая в 10 утра на Красной площади начнется парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Какую новую технику покажут военные стране и миру?