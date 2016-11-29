Пьяный водитель на Гелендвагене «вошел» в павильон АЗС

Увы, пьянство за рулем в России по-прежнему не редкость. На этот раз отличился владелец мощного внедорожника. Произошло это в Новосибирске.

Рано утром 5 мая пьяный водитель Гелендвагена въехал в двери павильона АЗС «Газпромнефть» в Заельцовском районе Новосибирска. Хорошо еще, что пострадал только сам магазинчик и лихому водителю не пришло в голову снести заправочную колонку. Фото черного внедорожника появились в социальной сети ВКонтакте.

В салоне внедорожника сработали подушки безопасности, и, по счастью, в аварии никто не пострадал, а на 42-летнего нетрезвого водителя инспекторы ДПС составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Остается только гадать, чем руководствовался нетрезвый мужчина, совершая столь бессмысленный поступок. Видимо, решил что-то купить, но забыл выйти из автомобиля.

В Пермском крае патруль ДПС обнаружил нетрезвого чиновника за рулем служебной Тойоты. Правда, тот уверял, что сел только для того, чтобы попробовать завести заглохнувший автомобиль, а настоящий водитель, его приятель, в это время пошел на ближайшую АЗС за помощью.

В Чувашии замминистра спорта Борис Атаманов также пытался управлять автомобилем в нетрезвом виде. Его объяснения выглядели еще менее убедительными.

Фото: ВКонтакте