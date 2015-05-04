Озверевший «крузак» стал самым быстрым в мире внедорожником

Осенью прошлого года Toyota представила на тюнинг-шоу SEMA монструозный тюнинг-проект на базе рамного внедорожника Land Cruiser. Теперь разработчики опробовали 2000-сильную машину в деле и сумели разогнать ее до 370 км/ч!

Напомним, что Toyota Land Speed Cruiser был создан не какими-нибудь сторонними энтузиастами-любителями, а инженерами тойотовского автоспортивного подразделения MTC (Motorsports Technical Center). Под капотом радикально заниженного внедорожника — доработанный бензиновый 5,7-литровый двигатель 3UR-FE V8, который благодаря двум высокопроизводительным турбокомпрессорам Garrett GTX4718R выдает свыше 2000 л.с.

Казалось бы, выставка давно закончилась и шоу-кар свое уже отработал, но его создатели решили, что негоже такому «крузаку» ржаветь в архиве, и устроили ему показательные заезды на аэрокосмическом полигоне в Калифорнии. Под управлением опытного гонщика Карла Эдвардса, ранее выступавшего за команду Toyota в NASCAR, Land Speed Cruiser смог разогнаться до 370 км/ч, при этом разработчики заявили, что машина может и быстрее, но показать лучший результат в данном случае помешала ограниченная длина взлетно-посадочной полосы. Но и 370 км/ч оказалось достаточно, чтобы тойотовцы могли с чистой совестью заявить о том, что Land Speed Cruiser — самый быстрый в мире SUV.

Американская фирма The FJ Company из Майами занимается тюнингом «крузаков» совершенно другого рода — дает вторую жизнь классическим версиям легендарного внедорожника.

Летом этого года Toyota представит обновленный среднеразмерный внедорожник Land Cruiser Prado.

Фото: Toyota