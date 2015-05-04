Дошутился: за кражу дорожных знаков пранкер сядет на 5 лет

Пранкер Чарльз Росс развлекался тем, что снимал «ненужные» дорожные знаки, нарушая организацию дорожного движения. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Поколение ютюберов продолжает удивлять. Так, один американский видеоблогер и пранкер был задержан полицией за удаление «ненужных» знаков Stop на перекрестке. Он разместил на своем канале RossCreations на YouTube издевательское видео, на котором в костюме дорожного полицейского взбирается на столб и отвинчивает знаки «Движение без остановки запрещено». Потом сам Росс и человек, который все это снимал на видео, дружно смеются над тем, что машины начинают проезжать перекресток без остановки.

Полиция через некоторое время все же нашла и арестовала Росса за хулиганство, а видео было удалено. Однако пранкер вовсе не раскаялся за свои потенциально опасные действия, которые могли привести к аварии, а снял еще одно видео, в котором клянчит деньги на юристов. Ведь его обвиняют в совершении уголовного преступления, а именно в краже третьей степени, а по американским законам за это преступление ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Похоже, Росс не сильно расстраивается и готов на любой эпатаж. В свое время он прославился тем, что перепрыгнул через двух сидящих на скамейке полицейских или издевательски подшучивал над людьми, ставя их в неловкое положение. Все это он фиксировал на видео и выкладывал ролики на своем канале, собирая рекордные просмотры. Однако до сих пор ему все сходило с рук, и он отделывался лишь штрафами, а вот теперь, похоже, действительно «попал».

Общественность бурно обсуждает проступок пранкера, многие считают, что власти должны наказать человека с «дефицитом реальности», создав тем самым прецедент. И пять лет за решеткой — это еще мягкое наказание для тех, кто готов на любой троллинг в поисках рекордных просмотров. С развитием потоковых сервисов эти люди научились неплохо зарабатывать, демонстрируя такой стиль поведения. Наступило время, когда закон должен поставить преграду и прекратить это практически узаконенное хулиганство, полагают обыватели.

61-летний держатель концерна Daimler, а по совместительству пранкер Вильм Дитрих Мюллер, уже второй год добивается права приходить на собрание акционеров... голым. Понятно, что это ему категорически запрещают, за что он обвиняет руководство концерна в ханжестве.

Французский пранкер и комик Реми Гайяр как-то выпустил видео, где он, изображая слепого за рулем автомобиля, размахивает палочкой и требует уступить ему дорогу.



Фото: YouTube