FIA WEC: победа G-Drive Racing в Спа

Российская команда G-Drive Racing одержала победу в классе LMP2 на бельгийской трассе Спа-Франкоршам.

Гонка «6 часов Спа» стала второй в календаре FIA WEC. Первый этап состоялся в середине апреля в английском Сильверстоуне. Тогда из-за поломки крепления двери экипаж G—Drive Racing потерял много времени и финишировал лишь пятым. Россиянин Виталий Петров, который в сезоне выступает за команду CEFC Manor TRS Racing, показал седьмой результат.

G-Drive Racing, Роман Русинов, Виталий Петров, SMP Racing, FIA WEC G-Drive Racing: Роман Русинов / Пьер Тирье / Алекс Линн

Уикенд в Бельгии сложился для G—Drive Racing практически идеально. Сначала экипаж завоевал поул-позицию в квалификации. На старте гонки спортпрототип команды благополучно миновал первый поворот, а затем начал отрываться от соперников. Без заминок проведенные пит-стопы и отсутствие поломок обеспечили Роману Русинову, Пьеру Тирье и Алексу Линну победу в классе. Хотя, по признанию Русинова, на последнем отрезке дистанции шины достаточно сильно износились, и ему пришлось прилагать усилия, чтобы удержать автомобиль и сохранить свое преимущество.

Их ближайшие соперники — экипаж Vaillante Rebelion в составе Жюльена Каналя, Николя Проста и Бруно Сенны — финишировали с отставанием в 53,281 секунды.

G-Drive Racing, Роман Русинов, Виталий Петров, SMP Racing, FIA WEC Подиум в классе LMP2: 1 место — G-Drive Racing, 2 место — Vaillante Rebelion, 3 место — Jackie Chan DC Racing.

Экипаж CEFC Manor TRS Racing, в который входит пилот программы SMP Racing Виталий Петров, стартовал последним в классе, но за время гонки смог отыграть несколько позиций и финишировать восьмым.

В главном зачете FIA WEC, классе LMP1 первые два места на финише достались команде Toyota Gazoo Racing, впервые с 2014 года. Победа — у экипажа Себастьяна Буэми, Энтони Дэвидсона, Казуки Накаджимы, «серебро» — у Майка Конвея и Камуи Кобаяши. Тройку призеров замкнул прототип Porsche LMP Team: Тимо Бернхард, Эрл Бамбер, Брендо Хартли.

G-Drive Racing, Роман Русинов, Виталий Петров, SMP Racing, FIA WEC В классе LMGTE Pro победа досталась экипажу Давиде Ригону и Сэму Бёрду из AF Corse, в классе LMGTE Am — Полу Далла Лане / Педро Лами / Матиасу Лауде из Aston Martin Racing.

Третьим этапом FIA WEC станет легендарный суточный марафон «24 часа Ле-Мана», который состоится 17–18 июня.

Фотографии: FIA WEC