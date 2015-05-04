RDS: шоу на Moscow Raceway

Новый сезон Российской Дрифт Серии (RDS) стартовал 5–6 мая: первый этап прошел на Moscow Raceway.

Дрифтерам удалось привести зрителей на трибуны. Это главное, что можно сказать о прошедшем соревновании. И это весьма показательно для автоспорта в России. Визуально трибуна в «улитке» была заполнена на половину, если не более: надо помнить, что трибуна большая, состоит из нескольких секторов. Возможно, такого не было и в 2012 году, когда на Moscow Raceway прошло первое международное соревнование Formula Renault 3.5 и Eurocup Renault 2.0, причем с бесплатным входом.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий ЧивчянПо подсчетам организаторов RDS первый этап посетило более пяти тысяч зрителей. Фото: Эмин Джафаров.
По подсчетам организаторов RDS первый этап посетило более пяти тысяч зрителей. Фото: Эмин Джафаров.

Официально дрифт не включен в список автоспортивных дисциплин FIA, хотя в перечне на сайте РАФ он появился. Конечно, спортивная составляющая здесь присутствует: есть определенные требования, которые надо исполнить, чтобы задание считалось выполненным. Пожалуй, можно сравнить его с фигурным катанием, где есть набор обязательных элементов, которые включаются в выступление. Однако с точки зрения обывателя, дрифт — это в первую очередь шоу: дым из-под колес, запах жженной резины, заносы. Яркое зрелище, которое интересно смотреть, не вникая в нюансы. Тем более что судейство в российском дрифте в настоящее время — вещь достаточно субъективная. Нет той математически выверенной системы, как в Японии. Или в фигурном катании.

Возможно, количество зрителей на трибунах говорит о любви аудитории к шоу. Косвенно это подтверждают и сборы от фильма «Форсаж». А дрифт все-таки близок к этому фильму.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий ЧивчянЗаезд между Павлом Бусыгиным и Александром Дмитриенко. Фото: Евгений Муругин.
Заезд между Павлом Бусыгиным и Александром Дмитриенко. Фото: Евгений Муругин.

Конечно, есть среди зрителей и постоянные фанаты серии. Те, которые знают правила, следят за карьерой участников, наизусть могут пересказать спецификации автомобилей. Поэтому для них стал событием приезд на первый этап красноярских мастеров дрифта и участников японских и американских соревнований Георгия Чивчяна и Аркадия Цареградцева, чемпиона Украины Алексея Головни и многократного чемпиона РДС-Восток Ильи Федорова.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий ЧивчянЗаезд двух красноярцев Георгия Чивчяна и Аркадия Цареградцева. Победа в нем досталась Аркадию, и в первую очередь из-за поломки коробки передач на NGK Silvia S15 Георгия. Фото: Эмин Джафаров.
Заезд двух красноярцев Георгия Чивчяна и Аркадия Цареградцева. Победа в нем досталась Аркадию, и в первую очередь из-за поломки коробки передач на NGK Silvia S15 Георгия. Фото: Эмин Джафаров.

Сложностью стала сама трасса. Под соревновательную дистанцию выделили «улитку» — это выход из второго поворота, спуск к третьему и подъем к четвертому поворотам Moscow Raceway. Трасса в этих местах имеет достаточно заметный перепад высот: от второго поворота она спускается вниз, а от апекса третьего поворота поднимается вверх. Причем профиль также меняется, и сам участок в кольцевых гонках считается скоростным. Обгоны происходят в третьем повороте, но удаются не всем из-за хитрой траектории: не попал на нее, практически гарантированно окажешься за пределами трассы.

«Moscow Raceway для меня сложная и интересная трасса. По факту она еще быстрее, чем „Нижегородское кольцо“, — сравнивает один из участников RDS Аркадий Пучинин. — Она очень требовательна к моторам, особенно промежуток между первым и вторым поворотом. Постановка, первый поворот, он короткий, потом уходишь на „внешку“, перекладываешься и до следующего поворота нужно проехать большой „тягун“. Следующий поворот с двумя апексами, он под горку, с профилем во внешнюю сторону, машину стаскивает».

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий ЧивчянАркадий Пучинин: «С мотором, который стоит в моем BMW E46 Touring, я выступаю уже несколько лет. Я регулярно делал ТО, обслуживал двигатель, немного совершенствовал. Также и перед этим сезоном. Основной упор был сделан на облегчение автомобиля. На тренировках на Moscow Raceway я успел проехать пяток „пристрелочных“ заездов и два в полную силу. Попробовал включить пятую передачу, и на спуске, где максимальная нагрузка, мотор „выплюнул“ масло, оно попало на коллектор, все задымилось. Я уже испугался, что загорелся. Хорошо, что обошлось, но на этом мое участие в этапе закончилось. Это мой первый умерший в дрифт-карьере двигатель. Я расстроен вдвойне, ведь RDS впервые на Moscow Raceway». Фото: Светлана Парфенова.
Аркадий Пучинин: «С мотором, который стоит в моем BMW E46 Touring, я выступаю уже несколько лет. Я регулярно делал ТО, обслуживал двигатель, немного совершенствовал. Также и перед этим сезоном. Основной упор был сделан на облегчение автомобиля. На тренировках на Moscow Raceway я успел проехать пяток „пристрелочных“ заездов и два в полную силу. Попробовал включить пятую передачу, и на спуске, где максимальная нагрузка, мотор „выплюнул“ масло, оно попало на коллектор, все задымилось. Я уже испугался, что загорелся. Хорошо, что обошлось, но на этом мое участие в этапе закончилось. Это мой первый умерший в дрифт-карьере двигатель. Я расстроен вдвойне, ведь RDS впервые на Moscow Raceway». Фото: Светлана Парфенова.

На Moscow Raceway дрифтерам оказалось сложно настроить технику должным образом, чтобы она выдержала заезд, и сложно удержаться на правильной траектории. Это и демонстрировали многие участники: кто-то цеплял траву и поднимал клубы пыли, кто-то выезжал за пределы трассы, а кто-то не попадал на вход в занос и проезжал поворот, как в кольцевых гонках. Отсюда и мало перекладок: в большинстве случаев было две — одна в начале отрезка, вторая в районе апекса третьего поворота, а идти вплотную почти ни у кого не получалось. Хотя в дрифте ценится именно этот показатель.

«Конфигурация трассы для дрифта на Moscow Raceway получилась весьма интересной. Возможно, зрителям с трибун она показалась очень длинной и достаточно простой. Но с точки зрения пилота это не так, — разъясняет одна из фаворитов сезона Екатерина Седых. — Ставишься, не успел моргнуть, и апекс! Только посмотрел прицел для перекладки, а вот уже и клиппинг-зона и вся трасса кричит „поворачивай!“, но это обман. Нужно гнать еще метров сто, что есть сил и пытаться не упасть внутрь. После этого необходимо погасить всю лишнюю скорость и попасть в крутой поворот, который нужно апексировать, а не ехать привычно широко. Заезд длится несколько секунд, а ты за это время успеваешь столько всего проанализировать и выжать из автомобиля все соки! Это и есть дрифт!».

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий ЧивчянЕкатерина Седых: «Настроение на этапе было супер, несмотря на то, что я столкнулась с техническими проблемами. Традиционно я заявила два автомобиля: основной и запасной. И это меня в буквальном смысле спасло. На тренировках на машине, на которую я возлагала все свои надежды, умер мотор. Пришлось ехать на прошлогодней Nissan Silvia S15. Вот только к новому году развернулась безумная гонка вооружений, и я очень переживала, что мой автомобиль будет выглядеть слабым на фоне соперников. Тем не менее, механики смогли найти нужные настройки, а я смогла проехать квалификацию на этой сложной трассе с шестым результатом из 32 участников». Фото: Светлана Парфенова
Екатерина Седых: «Настроение на этапе было супер, несмотря на то, что я столкнулась с техническими проблемами. Традиционно я заявила два автомобиля: основной и запасной. И это меня в буквальном смысле спасло. На тренировках на машине, на которую я возлагала все свои надежды, умер мотор. Пришлось ехать на прошлогодней Nissan Silvia S15. Вот только к новому году развернулась безумная гонка вооружений, и я очень переживала, что мой автомобиль будет выглядеть слабым на фоне соперников. Тем не менее, механики смогли найти нужные настройки, а я смогла проехать квалификацию на этой сложной трассе с шестым результатом из 32 участников». Фото: Светлана Парфенова

Специально для новичков и создания большего шоу организаторы в субботу провели заезды по сетке ТОП-32. В нее попали все, кто прошел квалификацию — всего тридцать один пилот. Выйти в ТОП-16 удалось самым сильным и опытным, и тем, кто не сломался до этого: Георгию Чивчяну, Евгению Сатюкову, Федору Воробьеву, Алексею Головне, Аркадию Цареградцеву, Сергею Саку, Никите Шикову, Екатерине Седых, Павлу Бусыгину и другим.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий ЧивчянЕкатерина Седых: «В парных заездах я успешно прошла Андрея Песегова и Павла Бусыгина, но совершила ошибку с Иваном Никулиным, показав меньший угол. Мой итог — шестое место в личном зачете. С одной стороны, для этапа, собравшего сильнейших пилотов из всех регионов России и даже ближнего зарубежья — это круто. С другой, цель каждого пилота — подиум, и я не исключение». Фото: Светлана Парфенова.
Екатерина Седых: «В парных заездах я успешно прошла Андрея Песегова и Павла Бусыгина, но совершила ошибку с Иваном Никулиным, показав меньший угол. Мой итог — шестое место в личном зачете. С одной стороны, для этапа, собравшего сильнейших пилотов из всех регионов России и даже ближнего зарубежья — это круто. С другой, цель каждого пилота — подиум, и я не исключение». Фото: Светлана Парфенова.

Проезды по непростой трассе отсеяли претендентов на финал, и в последнем заезде сетка свела Аркадия Цареградцева и Никиту Шикова. Небольшая ошибка москвича автоматически вывела в победители красноярца. Признанный мастер дрифта Цареградцев по праву стал лучшим на первом этапе и возглавил личный зачет RDS.

Второй этап RDS состоится 26–27 мая в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо».

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий ЧивчянФинальный заезд первого этапа RDS: Аркадий Цареградцев против Никиты Шикова. Фото: Павел Ткачук.
Финальный заезд первого этапа RDS: Аркадий Цареградцев против Никиты Шикова. Фото: Павел Ткачук.

Календарь RDS в 2017 году:

5–6 мая — 1 этап, Москва

26–27 мая — 2 этап, Нижний Новгород

10–11 июня — 3 этап, Рязань

7–8 июля — 4 этап, Сочи

28–29 июля — 5 этап, Рязань

18–19 августа — 6 этап, Нижний Новгород

8–9 сентября — 7 этап, Москва

RDS: шоу на Moscow Raceway

Фотографии: Светлана Парфенова, Евгений Муругин, Павел Ткачук, Эмин Джафаров

RDS: шоу на Moscow Raceway
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