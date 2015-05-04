FIA ERC: победа россиян на Канарах

Экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова одержал победу в ралли Канарских островов, на втором этапе Чемпионата Европы по ралли.

Россияне проделывают это второй год подряд, и по их собственному признанию, на этот раз победа получилась уверенной. «В 2016 мы были здесь как неумелые новички, которые только чудом, вернее чудовищной атакой, риском, стёртыми колёсами и спалёнными нервами в итоге доехали до первого места. В этом году всё работало просто, как часы: новый стиль пилотирования, новые настройки, совершенно другой менеджмент шин и хорошая стенограмма — всё сложилось в одно. И это позволило нам просто лететь над дорогой. Есть ещё куда прибавлять: можно чуть позже тормозить, чуть смелее атаковать, но это уже оставим на следующий раз», — рассказывает Алексей Лукьянюк.

Экипаж Russian Performance Motorsport надеется провести полный сезон в FIA ERC, выступают россияне на автомобиле Ford Fiesta R5. Первый этап на Азорских островах закончился для них сходом после поломки рулевого управления. Поэтому на втором ралли Лукьянюк / Арнаутов хотели обязательно отыграться.

Алексей Лукьянюк, Алексей Арнаутов, FIA ERC, Ford Fiesta Алексей Лукьянюк: «Мы учимся, и я безумно рад нашему прогрессу, потому что я ожидал, что здесь (опираясь на опыт прошлого года) мы не сможем быть настолько быстры. Тем не менее, мы тут практически полностью доминировали».

И им это удалось: десять выигранных спецучастков из двенадцати и лидирование на протяжении почти всей дистанции. Преимущество экипажа над ближайшими соперниками составило 57,2 секунды. Причем соперниками были чемпионы FIA ERC 2016 года Каетан Каетанович и Ярослав Баран. Польскому дуэту удалось записать на свой счет только два СУ, но и тогда россияне отстали от него на мгновения: на восьмом допе на 3 секунды, а на одиннадцатом и вовсе на 00:00:00.1, то есть экипажи прошли участок идентично, за 8 минут и 52 секунды.

Алексей Лукьянюк, Алексей Арнаутов, FIA ERC, Ford Fiesta На Канарах Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов одержали свою пятую победу в FIA ERC. Причем две из них пришлись именно на это ралли. Другие три — это auto24 Rally Estonia и Rallye International du Valais (2015 год) и CNP Asfalistiki Cyprus Rally (2016 год).

Хотя Канарские острова славятся своими непростыми и даже опасными дорогами: это доказали многочисленные аварии и сходы других экипажей. Так, поляки Томаш Касперчик / Дамиан Сыты ошиблись на входе в поворот и едва не упали с обрыва — удержал рельс безопасности. А другой российский экипаж в составе Николая Грязина / Ярослава Федорова (Sports Racing Technologies) зацепил отбойник, и боком пролетел несколько десятков метров трассы.

На ралли Канарских островов до финиша добрался и другой экипаж российской команды Russian Performance Motorsport: Сергей Ременник / Марк Розин финишировали на 27-й позиции в общем зачете, а в зачете ERC2 (production) и вовсе заняли второе место, уступив победителю 34,4 секунды. Причем сделать удалось вопреки технике: на первой секции возникли проблемы с коробкой передач, и устранить их до конца так и не удалось.

Алексей Лукьянюк, Алексей Арнаутов, FIA ERC, Ford Fiesta Сергей Ременник и Марк Розин, несмотря на проблемы с коробкой передач на Mitsubishi Lancer Evolution X, выиграли пять спецучастков в зачете ERC2 (production).

«Могу сказать, что мне очень понравилось асфальтовое ралли. Особенно под конец мы так разошлись! Несмотря на то, что у нас так и не было задней передачи, „выпадала“ пятая, но прямо хорошо раскатились. Мне кажется, что я стал что-то чувствовать! Асфальт не так страшен, как о нем думалось до начала гонки», — поделился впечатлениями Сергей Ременник.



Третий этап Чемпионата Европы по ралли FIA ERC пройдет 2–4 июня в Греции.

Фотографии: пресс-служба команды Russian Performance Motorsport

Видео: FIA ERC