Завидное постоянство: внедорожник Infiniti QX80 выступит против новшеств

Великан Infiniti QX80 нового поколения претерпит интересную эволюцию стиля, но сохранит нынешнюю платформу и силовую установку.

Современный QX80, который прежде звали-величали QX56, на момент своего появления выглядел слегка не от мира сего, остается таким и сейчас. Причем в компании считают, что здоровенный «бегемот» с неординарной внешностью, кичливо-роскошным интерьером, боевым двигателем и полностью независимой подвеской, обеспечивающей очень неплохую управляемость, обрел себя и пока не нуждается в технических переменах.

Беседуя с авторитетным американским изданием Motor Trend, президент марки Роланд Крюгер прямо заявил — модель 2018 года останется при «старой» платформе и силовой установке, включающей в себя безнаддувный 5,6-литровый мотор V8 мощностью 405 л.с. и семиступенчатый автомат. По мнению господина Крюгера, архитектура «ку-икса» очень успешная и отлично подходит для дальнейшей борьбы с конкурентами, которые не дремлют. Так, фордовский люксовый дивизион Lincoln показал в Нью-Йорке огромный Navigator четвертого поколения. При нем остался наддувный мотор V6, и не исключено, что агрегат подобного типа появится и у QX80. Так сказать, для разнообразия, которое не повредит сбыту.

На рынке Нового Света большой Infiniti пользуется стабильным спросом (16 772 внедорожника по итогам минувшего года), заметно уступая Кадиллаку Эскалейд и Мерседесу GLS (23 604 и 30 442 автомобиля в 2016-м соответственно), но опережая Lincoln Navigator и Lexus LX. Американская аудитория в определенных вопросах довольно консервативна и наверняка не расстроится из-за старой начинки. Зато обновившийся экстерьер в духе концепта Monograph (на фото) должен обеспечить эффект новизны и стать локомотивом продаж. Очевидно, помолодевший Infiniti мы увидим ближе к концу текущего года.

Шоу-кар Monograph создавался без участия нового главного дизайнера марки Карима Хабиба, переметнувшегося в стан Infiniti из BMW.

На Детройт ском мотор-шоу японский бренд представил 2,0-литровый турбонаддувный двигатель VC-T (268 л.с. и 390 Нм) с переменной степенью сжатия от 8 единиц при высоких оборотах до 14 единиц при малых нагрузках, благодаря чему снижается расход топлива.

Фото: Infiniti