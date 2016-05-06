«Вышивка» и ее последствия: израильский вариант

Вот так едешь себе, учишь английский язык и становишься невольным участником зрелищной аварии…

Чтобы отправить автомобиль в неконтролируемый полет, достаточно сравнительно небольшой скорости и «неблагоприятного» стечения обстоятельств. Яркий тому пример — ДТП, произошедшее в Израиле. Быстрый пилот на Audi A3 прошивал поток и не совсем удачно просочился в пространство между машиной с видеорегистратором и Peugeot 2008, следовавшим в соседнем ряду. Кувыркнувшись, хэтчбек рухнул на встречную полосу и повредил там еще несколько автомобилей. Удивляет «скорость реакции» других водителей на нестандартную ситуацию и возгорание — те, кто был ближе к месту столкновения, практически сразу же выскочили для оказания помощи «гонщику» и другим участникам аварии.

Жизнь «вышивальщика» полна опасностей. Серьезную угрозу представляют фуры и дорожные ограждения.

Эффектно «убрать» автомобиль из соседнего ряда очень просто — достаточно перестроения без взгляда в зеркало заднего вида. Но помните: пострадавшим может оказаться Ferrari.

Фото, видео: YouTube