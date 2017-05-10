В Приморье начали бороться со спекуляцией системами ЭРА-ГЛОНАСС

После того как российские власти приняли решение о выдаче упрощенных устройств для ввозимых на территорию страны иномарок, на Дальнем Востоке возник дефицит тревожных кнопок, чем не преминули воспользоваться спекулянты. С ними уже начали бороться АО «ГЛОНАСС» и администрация Приморского края.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что нездоровая ситуация с упрощенными устройствами ЭРА-ГЛОНАСС возникла из-за того, что в крае получили право на установку этих систем на ввезенные иномарки 15 компаний, а правом продажи устройств обладают всего две (ООО «Сумотори-Авто» и ООО «Волтон Менеджмент Рус). Этот перекос следует устранить.

АО «ГЛОНАСС» в ходе проведенного в крае семинара, в котором приняли участие производители систем и продавцы, порекомендовало сделать систему продажи устройств прозрачной, для чего ввести электронную очередь. Оператор «Сумотори-Авто» уже последовал этому совету, и сейчас на сайте компании можно разместить заявку и отслеживать ее движение. Поскольку терминалов пока не хватает, решено, что распределяться они будут между физическими и юридическими лицами в соотношении 30 к 70. Чтобы не было соблазна спекулировать местами в электронной очереди, идентифицировать заявителей будут по ФИО и VIN-коду автомобиля.

Также компания ГЛОНАСС проводит проверку по фактам спекуляции устройствами, после ее завершения лицензии могут быть отозваны, а материалы — переданы в прокуратуру. Оператор будет увеличивать число компаний, уполномоченных продавать устройства, а в ближайшее время на Дальний Восток поступит около 12 тысяч тревожных кнопок. Временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля полагает, что эти меры позволят исключить спекуляцию тревожными кнопками.

На сегодняшний день в Приморье поступает оборудование для вызова экстренной оперативной помощи, которое производят компании «Сантэл-Навигация», «ИТЭЛМА» и «Форт-Телеком».

С 1 января 2016 года операторы системы ЭРА-ГЛОНАСС приняли тысячу вызовов, которые потребовали экстренного реагирования. Всего же с этого времени в колл-центры компании поступило 199 623 звонка.

Для того чтобы установить упрощенный терминал на автомобиль, специалистам требуется около 20 минут. Обойдется оборудование вместе с установкой в 27 тыс. рублей. Первой компанией, получившей право на продажу и установку упрощенной тревожной кнопки, стала дальневосточная «Сумотори-Авто».



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС