Так вот ты какой: кроссовер Hyundai Kona заснят без камуфляжа

Новоприбывшие кроссоверы размерного класса B уповают на «игровую» составляющую, или, иначе говоря, яркость дизайна. Теперь стало ясно, как с этим будет обстоять дело у Hyundai Kona.

В распоряжение голландского издания Autoweek попали изображения паркетника, «похожего» на Hyundai Kona, — автомобиль сфотографировали во время подготовки фирменной съемки. Выглядит маленький SUV подчеркнуто несерьезно и не слишком агрессивно. Про таких симпатяг обычно говорят, что рисовали их молодые художники, повернутые на лайфстайле, гаджетах и других атрибутах современной жизни. Особый «привкус» экстерьеру придают двухцветность и сложное оформление передка — с «бровями» над основными фарами. В общем, стильно-модно-молодежно. Аудитория оценит.



О технической части пока данных мало, и все они гипотетические. Автомобиль, названный в честь Каилуа-Кона, местности на острове Гавайи, по некоторым данным, разработан на платформе i20 и получит двигатели от нового Hyundai i30. Это, напомним, бензиновый трехцилиндровый наддувный мотор объемом 1,0 л (120 л.с.), 1,4-литровая 140-сильная «турбочетверка» и турбодизель объемом 1,6 л, развивающий 110 л.с. Покажут паркетник летом, живая презентация, скорее всего, пройдет в сентябре во Франкфурте, а старт продаж ожидается в октябре.

На Шанхайском автосалоне дебютировал Hyundai ix35 ix35.

Там же, в Шанхае, состоялас ь местная премьер а модернизированного бизнес-седана Sonata . В России продажи этой модели начнутся осенью текущего года.

Фото: Autoweek